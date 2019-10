Secar os adversários da parte inferior da tabela virou rotina para a torcida cruzeirense. Para piorar a situação, com os resultados deste domingo (6), a Raposa caiu mais uma posição na classificação.



Com a vitória do CSA sobre o Avaí por 3 a 1, no estádio Rei Pelé, em Maceió, o time celeste ocupa agora o 18º lugar com apenas 20 pontos. A equipe alagoana está em 17º com 22.



O Cruzeiro também viu o Fluminense, concorrente direto na luta contra o descenso, abrir cinco pontos de diferença. O Tricolor venceu o Botafogo por 1 a 0, no Engenhão, e conseguiu a segunda vitória consecutiva no campeonato.



E é justamente o Fluminense o próximo adversário do Cruzeiro, quarta-feira (9), às 21h30, no Mineirão. Os celestes estão sem vencer há seis partidas na competição. O confronto é cercado de tensão e, para muitos torcedores, é considerado uma espécie de “vai ou fica” para que a Raposa possa sair da situação complicada.



Ceará estacionado



Enquanto CSA e Fluminense venceram na rodada, o Ceará foi derrotado em casa pelo Goiás por 1 a 0. Sem vencer há nove jogos no Brasileirão, o Vozão soma 23 pontos e é o primeiro time fora da zona de rebaixamento.



Fortaleza, Vasco e Botafogo no radar



Além da obrigação de voltar a vencer, o Cruzeiro também fica de olho em outras três equipes. O Fortaleza, 14º colocado com 25 pontos, tenta reagir depois do retorno do técnico Rogério Ceni.



Duas equipes cariocas somam 27 pontos. O Vasco, 13º, convive com a irregularidade e ainda está longe de se afastar do fantasma do rebaixamento.



Já o Botafogo, mesmo estando uma posição acima time cruzmaltino, convive com a crise e passou a olhar com mais atenção para o Z4. O Fogão perdeu os últimos quatro jogos e demitiu o técnico Eduardo Barroca após a derrota para o Fluminense.