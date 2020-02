O Cruzeiro encara nesta quinta-feira (20), no estádio Almeidão, em Tombos, uma das sensações em Minas Gerais neste início de temporada. O Tombense, se vencer a Raposa, pode chegar aos 14 pontos e assumir a liderança do Estadual.



Além do topo da tabela, uma vitória em casa pode evitar que o Cruzeiro complete 50 jogos de invencibilidade na fase classificatória do Estadual. A última derrota da Raposa foi justamente contra o Tombense, no dia 5 de abril de 2015, pela 11ª rodada. Naquela partida, disputada no Mineirão, a equipe celeste abriu o placar com Leandro Damião, mas sofreu a virada, com gols de Jonathan e Coutinho.



A vitória é essencial para o Cruzeiro. Com 11 pontos, o time de Adilson Batista está na quinta colocação, fora do grupo que se classifica para a semifinal do Campeonato Mineiro. Se vencer por três gols de difrerença, a Raposa será o novo líder da competição.



Vítima



Desde aquela derrota em 2015, a maior vítima cruzeirense é o Villa Nova, que perdeu os quatro jogos disputados contra a Raposa. O Tombense foi derrotado em três partidas e empatou um duelo com o time celeste.



Time



Edilson, Felipe Machado e Judivan estão a disposição do técnico Adilson Batista para jogo contra o Tombense. Os três desfalcaram o Cruzeiro no empate com o Patrocinense, no último domingo (16).



Provável Cruzeiro: Fábio; Edilson, Cacá, Léo e João Lucas; Felipe Machado (Pedro Bicalho), Jadsom; Maurício, Everton Felipe, Alexandre Jesus; Roberson.