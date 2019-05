Uma derrota para o São Paulo, domingo (02), às 16h, no Pacaembu, pode trazer várias consequências negativas ao Cruzeiro. A equipe pode entrar na zona de rebaixamento e completar uma marca indigesta: um ano sem vencer fora de Belo Horizonte pelo Campeonato Brasileiro.



A última vez que a equipe comandada por Mano Menezes conseguiu uma vitória longe da capital mineira pelo Brasileirão foi no dia 3 de junho de 2018. A Raposa venceu o Ceará por 1 a 0, no Castelão, com gol do atacante Sassá, em partida da nona rodada. Já são16 jogos sem ganhar fora de BH pela competição.



A outra vitória em outro estado pelo Campeonato Brasileiro no ano passado aconteceu contra o Santos – 1 a 0, no Pacaembu. Como visitante, o Cruzeiro também venceu o América, no dia 3 de junho, em Belo Horizonte (Independência).



Na edição deste ano, a Raposa perdeu os três jogos que disputou fora de casa – Flamengo (3 a 1), Internacional (3 a 1) e Fluminense (4 a 1).