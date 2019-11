O Cruzeiro se despede de outubro com motivos para comemorar. O time saiu invicto nos sete confrontos realizados no mês. Com quatro empates e três vitórias no período, a Raposa deixou a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.



O primeiro jogo em outubro aconteceu no dia 5, no empate por 1 a 1 com o Internacional, no Mineirão. Foi o segundo jogo de Abel Braga no comando do Cruzeiro e a primeira partida do treinador em Belo Horizonte.

Na sequência, no dia 9, também no Gigante da Pampulha, o adversário foi o Fluminense. Em um confronto direto para se afastar do rebaixamento, as equipes não saíram do 0 a 0. O resultado frustou os mais de 38 mil torcedores que compareceram no estádio e deixou o Cruzeiro em situação ainda mais complicada na tabela.



O calvário azul parecia não ter fim. Contra a Chapecoense, na Arena Condá, no dia 13, o time celeste vencia o jogo por 1 a 0, mas cedeu o empate aos 49 minutos do segundo tempo. O desânimo dos cruzeirenses ficou ainda mais marcante após o resultado em Santa Catarina.



A desconfiança era grande para enfrentar o São Paulo, um adversário que historicamente consegue bons resultados contra a Raposa no Campeonato Brasileiro. Mas o jogo disputado no dia 16, no Mineirão, teve vitória celeste com gol marcado por Thiago Neves na etapa final.



No dia 19, em Sâo Paulo, o Cruzeiro enfrentou o Corinthians com a confiança elevada, como há muito tempo não acontecia. E, de virada, o time azul venceu por 2 a 1. A saída da zona de rebaixamento, que antes parecia distante, estava cada vez mais perto.



O cenário para mais uma vitória e para a equipe deixar a ZR estava armado para o duelo com o Fortaleza, no dia 26, em Belo Horizonte. Mas, no reencontro com o técnico Rogério Ceni, a Raposa frustrou a torcida e ficou apenas no empate em 1 a 1.



Contra o Botafogo, nessa quinta-feira (31), enfim, a saída da zona da degola depois de dez rodadas. A vitória por 2 a 0, no Rio de Janeiro, deixou o a equipe na 16ª colocação e animou os cruzeirenses para a reta final do Campeonato Brasileiro.

A expectativa dos torcedores é que o novembro também seja positivo com o afastamento de vez do fantasma do rebaixamento.

Jogos em outubro

5/10 - Cruzeiro 1 x 1 Internacional - Mineirão (Gol: Fred)

9/10 - Cruzeiro 0 x 0 Fluminense - Mineirão

13/10 - Chapeceonse 1 x 1 Cruzeiro - Arena Condá (Gol: Dedé)

16/10 - Cruzeiro 1 x 0 São Paulo - Mineirão (Gol: Thiago Neves)

19/10 - Corinthians 1 x 2 Cruzeiro - Arena Corinthians (Gols: Fred e Ederson)

26/10 - Cruzeiro 1 x 1 Fortaleza - Mineirão (Gol: Orejuela)

31/10 - Botafogo 0 x 2 Cruzeiro - Engenhão (Gols: Cacá e Ederson)

Retrospecto

7 jogos: 3 vitórias, 4 empates, 8 gols marcados e 4 gols sofridos