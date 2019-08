Uma das novidades no trabalho Rogério Ceni em relação ao técnico Mano Menezes no Cruzeiro é utilização de dois jogadores velocistas pelas pontas do campo. Marquinhos Gabriel, Pedro Rocha e David foram utilizados nos jogos contra Santos e CSA.



Além dos três jogadores, o garoto Weliton, recém-promovido das categorias de base, também faz a função de ponta. Para o técnico Rogério Ceni, são poucas opções para um setor que desgasta os atletas somado a um calendário apertado.



Por isso, um dos pedidos do treinador para a diretoria cruzeirense é a contratação de, pelo menos, mais um velocista no elenco. Depois de tratativas sem sucesso com Guilherme, do Sport, e Claudinho, do Bragantino, a bola da vez é jovem Ezequiel, de 21 anos, que pertence ao Botafogo e está emprestado ao Sport nesta temporada. A informação foi antecipada pelas rádios Itatiaia e Tupi.



Com a camisa do time pernambucano em 2019, Ezequiel realizou 30 partidas e marcou quatro gols.



David com sequência



O atacante David, que convivia com a reserva com o técnico Mano Menezes, virou titular no novo esquema de Rogério Ceni.



“Mudou o esquema, o jeito de jogar. Nosso time tá mais ofensivo, fica com mais com a bola, no campo defensivo no adversário. Acho que com confiança, sequência tudo muda. Estou trabalhando para ser mantido no time. Nestes dois jogos o time evoluiu bem. Então, o Rogério vem fazendo um belo trabalho”, destacou David.



Contra o Vasco, domingo, às 19h, no Mineirão, David pode fazer pela primeira vez na temporada três jogos consecutivos como titular.