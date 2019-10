Depois de deixar o comando técnico do Cruzeiro há quase um mês, Rogério Ceni, atualmente treinador do Fortaleza, reencontrará pela primeira vez o time celeste neste sábado (26), às 21h, no Mineirão. Será um ingrediente a mais para uma partida cercada de tensão, já que as duas equipes estão brigando para fugir do rebaixamento.



Esta é a segunda vez na temporada que o Cruzeiro reencontra um ex-treinador. No dia 14 de setembro, pela 19ª rodada, o Palmeiras de Mano Menezes venceu a Raposa por 1 a 0, no Allianz Parque.

Mas este foi o único revés cruzeirense na década no que podemos chamar de primeiro reencontro com ex-técnico. Ao todo, foram oito reencontros – com seis vitórias da Raposa, um empate e a derrota para o Palmeiras neste ano.



Confira os primeiros reencontros com ex-treinadores na década

Mano Menezes

14/9/2019 - Palmeiras 1 x 0 Cruzeiro – Allianz Parque (Campeonato Brasileiro)

Vanderlei Luxemburgo

20/8/2017 - Cruzeiro 2 x 0 Sport - Mineirão (Campeonato Brasileiro)

Marcelo Oliveira

9/8/2015 - Cruzeiro 2 x 1 Palmeiras - Mineirão (Campeonato Brasileiro)

Celso Roth

17/5/2014 - Cruzeiro 3 x 2 Coritiba - Mineirão (Campeonato Brasileiro)

Vagner Mancini

10/6/2012 - Cruzeiro 1 x 0 Sport - Melão (Campeonato Brasileiro)

Joel Santana

12/10/2011 - Bahia 0 x 0 Cruzeiro - Pituaçu (Campeonato Brasileiro)

Emerson Ávila

16/2/2012 - Nacional-MG 2 x 4 Cruzeiro - Farião - Campeonato Mineiro

Cuca

28/8/2011 - Atlético 1 x 2 Cruzeiro - Arena do Jacaré - Campeonato Brasileiro