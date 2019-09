Cacá, Léo, Edilson e Fred. Os quatro jogadores são as novidades do Cruzeiro para o duelo contra o Grêmio, neste domingo (8), no Independência, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.



Cacá e Léo entram nos lugares de Dedé, lesionado, e Fabricio Bruno, opção no banco. O lateral-direito Edilson herdou a vaga de Orejuela, servindo a seleção colombiana, e Jadson, que foi improvisado contra o Inter, na última quarta-feira (4).



Já Fred volta a receber oportunidade no time titular no lugar de Pedro Rocha, que também será opção no banco de reservas.



Com 18 pontos, o Cruzeiro é o 16º colocado no Campeonato Brasileiro. Já o Grêmio é o 11º com 22.

Confira a escalação:

O atacante David falou na chegada da delegação ao Independência. Confiança, postura diferente... pic.twitter.com/zhJiqiGZwq — Luciano Dias (@jornlucianodias) September 8, 2019

Grêmio:

Uma das novidades do Grêmio é a entrada de Diego Tardelli no time titular, no lugar de André. Renato Gaúcho anunciou o Tricolor Gaúcho com Paulo Victor; Rafael Galhardo, Geromel, Kannemann e Cortez; Michel e Matheus Henrique; Alisson, Jean Pyerre e Everton; Diego Tardelli.

