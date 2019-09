Com a derrota para o Palmeiras por 1 a 0 , no Allianz Parque, neste sábado (14), o Cruzeiro fechou o primeiro turno com a pior campanha na era dos pontos corridos. A Raposa somou apenas 18 pontos, podendo entrar na zona de rebaixamento se o Fluminense derrotar o Corinthians, neste domingo, no Maracanã.



A pior marca na primeira metade do torneio tinha acontecido em 2016, quando o time celeste somou apenas 19 pontos e estava na zona de descenso, na 18ª posição. Com boa recuperação no returno, o Cruzeiro terminou a competição em 12º lugar, com 51 pontos.



Como comparativo, em 2011, quando a Raposa só escapou do rebaixamento na última rodada, a equipe fez 27 pontos no primeiro turno.

ANO PRIMEIRO TURNO CLASSIFICAÇÃO FINAL 2006 27 pontos (8º lugar) 53 pontos (10º lugar) 2007 32 pontos (3º lugar) 60 pontos (5º lugar) 2008 36 pontos (2º lugar) 67 pontos (3º lugar) 2009 22 pontos (14º lugar) 62 pontos (4º lugar) 2010 31 pontos (6º lugar) 69 pontos (2º lugar) 2011 27 pontos (7º lugar) 43 pontos (16º lugar) 2012 28 pontos (9º lugar) 52 pontos (9º lugar) 2013 40 pontos (1º lugar) 76 pontos (campeão) 2014 43 pontos (1º lugar) 80 pontos (campeão) 2015 22 pontos (14º lugar) 55 pontos (8º lugar) 2016 19 pontos (18º lugar) 51 pontos (12º lugar) 2017 27 pontos (7º lugar) 57 pontos (5º lugar) 2018 26 pontos (8º lugar) 53 pontos (8º lugar) 2019 18 pontos (16º lugar*)

*Aguardando o fim da rodada para confirmar a posição