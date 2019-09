O Cruzeiro enfrentará o Flamengo, no Mineirão, neste sábado (21), às 17h. O duelo da Raposa contra o líder do Campeonato Brasileiro promete levar um grande público para o Gigante da Pampulha. São esperados cerca de 50 mil torcedores.

Na zona de rebaixamento com 18 pontos, o time celeste precisa da vitória para respirar na competição.

Acompanhe o "servição" para esse Cruzeiro x Flamengo com todas as informações do jogo:



Competição: Campeonato Brasileiro

Data e horário: 21/09/2019 (sábado), às 17h

Previsão de Público (segundo ata da FMF): 50 mil torcedores

Abertura da Esplanada: 14h

Abertura do Estacionamento do Mineirão: 14h

Abertura dos Portões do estádio: 15h

Portões para a torcida do Cruzeiro: A, B, C, D, E e Hall Principal

Portões para a torcida do Cruzeiro: B, C, D, E, F e Hall Principal

Portão para a torcida do Flamengo: Portão A, acesso pela rampa de integração do Mineirinho

A entrada destinada às pessoas com deficiência (PCDs) será nos Portões D e E.

Nas entradas das Esplanadas SUL e NORTE há um ponto de apoio aos PCDs.

INGRESSOS

Os ingressos destinados à torcida do Cruzeiro serão vendidos também na bilheteria Sul do Mineirão, na sexta-feira (20) e no sábado (21), das 10h às 18h.



Os bilhetes destinados à torcida do Flamengo, caso ainda haja disponibilidade, serão comercializados na Bilheteria Norte, na sexta-feira (20), das 10h às 18h.



São aceitos pagamentos em dinheiro e nos cartões de crédito e débito, com as bandeiras Visa e Mastercard.

Preços dos Ingressos:

Vermelho Inferior (TORCIDA DO CRUZEIRO): R$ 40,00 (Inteira) / R$ 20,00 (Meia)

Roxo Inferior (TORCIDA DO FLAMENGO): R$ 80,00 (Inteira) / R$ 40,00 (Meia) INGRESSOS ESGOTADOS

Mineirão Tribuna (TORCIDA DO CRUZEIRO): R$ 80,00 (Inteira) / R$ 40,00 (Meia)

Camarote Brahma (TORCIDA DO CRUZEIRO): R$ 120,00 (Inteira) / R$ 60,00 (Meia) INGRESSOS ESGOTADOS



CAMAROTES:

Camarote – Setor Vermelho – 20 lugares (TORCIDA DO CRUZEIRO):R$ 7.000,00

Camarote – Setor Roxo – 20 lugares (TORCIDA DO CRUZEIRO):R$ 8.000,00

Camarote – Setor Roxo – 20 lugares (TORCIDA DO FLAMENGO):R$ 8.000,00



COMERCIALIZADOS PELO CRUZEIRO

– Bilheteria Sul do Mineirão:

Quinta-feira (19): 10h às 18h

Sexta-feira (20): 10h às 18h

Sábado (21): 10h às 18h

– Bilheteria Norte do Mineirão – TORCIDA VISITANTE:

Quinta-feira (19): 10h às 17h

Sexta-feira (20): 10h às 17h

Obs.: Caso ainda haja disponibilidade de ingressos, haverá venda também no sábado (21), de 10h às 17h, na bilheteria do Ginásio Mineirinho.

Preços:

Roxo – Superior – VISITANTE A R$120,00 / R$60,00

Roxo – Superior B R$120,00 / R$60,00

Amarelo – Superior C R$40,00 / R$20,00

Amarelo – Inferior C R$10,00 / R$5,00

Vermelho – Superior D R$50,00 / R$25,00

Vermelho – Inferior D e E R$10,00 / R$5,00

Vermelho – Inferior – Cadeirante ♿ D e E R$5,00 / R$2,50

Laranja – Superior F FECHADO

Laranja – Inferior F R$10,00 / R$5,00

Lei da Gratuidade:

De acordo com o Decreto Municipal nº 16.438/2016 que regulamenta a lei de gratuidade nº 10.942/2016, o Mineirão deve destinar, para menores de 12 anos, 1% da totalidade de ingressos disponibilizados para venda, tendo como base os critérios de segurança pública e de organização de cada evento.

A retirada da gratuidade destinada aos setores de venda exclusiva do Mineirão deve ser feita na sexta-feira (20), das 10h às 17h, na Bilheteria Sul do Mineirão.

A retirada para ingressos dos setores comercializados pelo Cruzeiro deve ser feita também na sexta-feira (20), no Ginásio do Barro Preto e na Bilheteria Sul do Mineirão, de 10h às 17h.

É obrigatório portar um ingresso válido para o mesmo setor de gratuidade.

De acordo com a referida lei, a retirada do ingresso será feita somente pelos pais ou responsável legal (tutor, curador e guardião, comprovados por documento judicial/legal) do menor, mediante apresentação de documento de identificação dos pais ou responsável legal e da certidão de nascimento ou documento de identidade do menor de 12 anos, comprovando a adequação etária do beneficiário. Os documentos devem ser originais ou cópias autenticadas.

Operação especial de trânsito:



Será disponibilizado o serviço da linha 55 – MOVE Mineirão, saindo da Estação Rio de Janeiro (Plataforma 1B – avenida Santos Dumont), sentido Praça da Estação. A linha começa a operar a partir das 14h, saindo com intervalos de 15 minutos. A última viagem para o estádio deixa a estação às 16h30. Na volta, os ônibus sairão do Mineirão conforme a demanda, partir das 19h. O preço da passagem é R$ 4,50 e o pagamento poderá ser feito também com o Cartão BHBus.

A linha 55 (MOVE Mineirão) contará com embarque e desembarque na área central, na Estação Rio de Janeiro (avenida Santos Dumont, 480) e ao longo da avenida Antônio Carlos, operando nas estações Senai (avenida Antônio Carlos, 580), São Francisco (avenida Antônio Carlos, 3.720) e UFMG (avenida Antônio Carlos, 6.700). Na região do estádio, os torcedores irão desembarcar próximos ao portão Norte, na rua Rebelo Horta. Após a partida, os ônibus sairão do Mineirão, na avenida C.

Medidas operacionais

- A partir das 20h de sexta-feira, dia 20, serão implantadas reservas de área no anel interno e logo a seguir no anel externo do estádio para garantir a fluidez do trânsito.

- Devido à mudança de circulação na pista interna da avenida Antônio Abrahão Caram para facilitar o acesso ao estacionamento, será interditado o cruzamento da avenida Coronel Oscar Paschoal com avenida Antônio Abrahão Caram cinco horas antes do início do jogo às 13h do dia 21, sábado.

- Haverá inversão da rua Rebelo Horta.

- O fechamento das interseções no entorno do estádio será realizado às 13h do sábado, dia 21.

Táxi

Após o fim do jogo, um ponto de táxi irá operar na av. Antônio Abrão Caram, entre a avenida C e a bilheteria do Portão Norte (neste sentido), junto ao passeio do Mineirão.

Estacionamento

O estacionamento interno do Mineirão conta com 2.800 vagas, gerenciadas pela Minas Arena. Agentes de trânsito irão informar sobre a lotação. Segue abaixo o número de vagas a ser ofertado no entorno do Mineirão:

Vagas para veículos particulares - 522

Vagas para táxi - 35

Vagas para veículos de lanche rápido - 13

Vagas para viaturas PMMG - 14

Vagas para viaturas BHTrans - 05

Vagas para o transporte coletivo - 04

Bicicletas

A Minas Arena disponibiliza dois bicicletários, um na Esplanada Sul, na entrada da avenida Carlos Luz, e outro no Estacionamento G1 coberto, após entrada pela avenida Antônio Abrahão Caram. São 98 vagas e não há cobrança pela utilização.

Transporte Coletivo

As seguintes linhas do transporte coletivo atendem o entorno do Mineirão:

- Linha MOVE 51 (Estação Pampulha/ Centro/ Hospitais - Paradora);

- Linha MOVE 63 (Estação Venda Nova/ Lagoinha);

- Linha MOVE 64 (Estação Venda Nova/ Assembleia via Carlos Luz);

- Linha MOVE 5250 (Estação Pampulha/ Betânia);

- Linha MOVE 6350 (Estação Vilarinho/ Estação Barreiro Via Anel);

- 5106 – (Bandeirantes/ BH Shopping);

- 5401 (São Luiz/ Dom Cabral);

- Circulares 503 e 504 (Santa Rosa/ Aparecida/ São Luís);

- Suplementares 51 (Circular Pampulha), 53 (Confisco/ Pampulha/ São Gabriel), 54 (Dom Bosco/ Shopping Del Rey).

Cartão BHBUS – Com o Cartão BHBus, o usuário pode evitar filas nas bilheterias das estações e tem desconto na integração com o segundo ônibus ou metrô. E aos domingos e feriados, pegando um segundo ônibus, vai pagar, no máximo, a tarifa de R$ 4,50. A integração é válida no intervalo de uma hora e meia. Mais informações sobre as integrações com o cartão BHBus neste link.

SIU Mobile – Com o aplicativo para celulares SIU Mobile o usuário é informado sobre o tempo estimado para o ônibus