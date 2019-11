O Cruzeiro enfrentará o Bahia, neste domingo (3), às 19h, no Mineirão, sabendo que não entrará na zona de rebaixamento nesta rodada. Isso porque o Fluminense, primeiro time dentro da ZR com 31 pontos, empatou sem gols com o Vasco, no Maracanã, nesse sábado (2).



Mas nada de relaxamento na Toca da Raposa II. Com 32 pontos, o objetivo do time celeste é se afastar ainda mais da zona da degola e ultrapassar o Ceará, que foi derrotado pelo Palmeiras, também no sábado, em São Paulo. Além disso, se vencer o Bahia e o Botafogo não derrotar o Santos, neste domingo, na Vila Belmiro, o Cruzeiro pode saltar da 16ª para a 14ª colocação.



Camisa 3



A partida contra o Bahia terá uma atração a mais. O Cruzeiro jogará com a camisa 3, que que celebra os 95 anos da Umbro, fornecedora de material esportivo do clube.



A camisa, bem difrerente do modelo tradicional, é de cor amarela fluorescente.



Escalação:

Sem Fabrício Bruno, suspenso, Léo voltará ao time titular depois de se recuperar de uma lesão na clavícula. Outras mudanças poderão acontecer, dependendo das condições físicas de alguns jogadores.



CRUZEIRO X BAHIA

Motivo: 30ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Mineirão

Data: 3/11/19 (domingo)

Horário: 19h

Arbitragem: Wagner Reway (PB), auxiliado por Bruno Raphael Pires (GO) e Oberto da Silva Santos (PB)

VAR: Paulo Roberto Alves Junior (PR)



CRUZEIRO

Fábio; Orejuela, Léo, Cacá e Egídio (Dodô); Henrique e Éderson; Thiago Neves, Marquinhos Gabriel e David; Fred

Técnico: Abel Braga



BAHIA

Douglas; Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Juninho e Moisés; Guerra (João Pedro), Marco Antônio e Flávio; Artur, Elber (Rogério) e Gilberto

Técnico: Roger Machado