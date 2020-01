Após praticamente uma década trabalhando juntos no Cruzeiro, Rafael e o preparador de goleiros, Robertinho, estão vivendo o que eles chamam de “recomeço”. Os dois profissionais não entraram em acordo salarial com a nova gestão celeste e deixaram o clube neste mês.



Em postagem no instagram, Robertinho registrou um dia de trabalho com o ex-goleiro da Raposa, no Campo do Betim.

Com 112 jogos, Rafael é o quinto goleiro que mais atuou com a camisa cruzeirense. O jogador acionou a Justiça pedindo a rescisão de contrato com o clube por causa pendências salarias e de direitos trabalhistas. Na semana passada, o atleta se comprometeu a retirar o processo e acertar com a diretoria a rescisão de contrato.



Já Robertinho foi demitido do Cruzeiro depois de praticamente dez anos no clube. Para o Núcleo Dirigente Transitório da Raposa, o salário do profissional era considerado fora da realidade vivida pelo time celeste.