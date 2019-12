O gestor de futebol do Cruzeiro, Zezé Perrella, anunciou o afastamento do meia Thiago Neves. O estopim para a ação da diretoria cruzeirense foi a presença do jogador, que se recupera de um edema na coxa esquerda, em uma festa de pagode no Mineirão, no domingo (1º). Para o dirigente, a postura do atleta não condiz com o momento do clube, que briga contra o rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

Perrella disse que o jogador não faz parte dos planos da atual diretoria e que ele treinará à parte. "Vamos torcer para que ele consiga arrumar um clube porque vestir a camisa do Cruzeiro, enquanto eu aqui estiver, ele não veste mais", destacou Perrella.

Confira o que disse Zezé Perrella em comunicado feito nas redes sociais do Cruzeiro:

Gestor de futebol e presidente do Conselho Deliberativo do Cruzeiro, Zezé Perrella comunica afastamento do atleta Thiago Neves. pic.twitter.com/lebGi8ClfL — Cruzeiro Esporte Clube (@Cruzeiro) December 2, 2019

Contrato



O vínculo de Thiago Neves com o Cruzeiro vai até dezembro de 2020, com renovação automática até 2021, caso ele disputasse 42 partidas em 2019. Mas, com 41 jogos na temporada, o jogador não terá o contrato renovado para mais dois anos.

A diretoria celeste terá que trabalhar para envolver o atleta em alguma negociação ou tentar rescindir o vínculo de forma "amigável".