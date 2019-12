Nono dos 12 grandes clubes brasileiros a disputar a Série B do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro entra na edição de 2020 encarando o momento mais complicado para os gigantes na competição. Isso porque nesta década, em cinco das nove edições já disputadas, havia a presença de um dos chamados grandes clubes. E em apenas duas ele garantiu o acesso à elite conquistando o título.



Os campeões foram o Palmeiras, em 2013, e o Botafogo, em 2015. A marca deste século de os grandes voltarem à Série A sempre como campeões da Segundona, que só não aconteceu em 2002, pois Palmeiras e Botafogo jogaram a Série B juntos, foi quebrada nesta década pelo Vasco.

O time de São Januário assegurou o seu acesso em 2014, quando disputou pela segunda vez o torneio que tinha vencido em 2009, com a terceira colocação. Essa posição foi repetida em 2016, quando os vascaínos visitaram a Segundona pela terceira vez.

Nas duas oportunidades, o Vasco viveu momentos de crise dentro da competição e a volta à Série A foi assegurada no sufoco.

Inicialmente, Adilson Batista será o comandante com a missão de colocar o Cruzeiro na elite novamente Inicialmente, Adilson Batista será o comandante com a missão de colocar o Cruzeiro na elite novamente



Vice-campeonato



Em 2017, na última edição da Série B com a presença de um dos gigantes do futebol brasileiro, no caso o Internacional, ele garantiu o acesso como vice-campeão, pois o título foi conquistado pelo América.



Regulamento



Nos anos 1990, quando começaram a acontecer as quedas de grandes clubes à Série B do Campeonato Brasileiro, o processo foi marcado por muitas polêmicas.



A primeira edição do torneio a contar com um gigante, a de 1992, que teve o Grêmio, garantia 12 vagas para a Série A do ano seguinte. Na temporada anterior, apenas dois clubes subiram, o Paysandu, como campeão, e o Guarani-SP, como vice.



Mas polêmica mesmo veio em 1996, quando o Fluminense seria rebaixado, mas uma “virada de mesa” garantiu sua sequência na Primeira Divisão.

Isso porque naquele ano aconteceu o chamado “Caso Ivens Mendes”. O então diretor de árbitros da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) foi gravado combinando escalas com dirigentes de Athletico-PR e Corinthians.



Diante deste fato, a CBF, com apoio dos clubes, decidiu que não haveria rebaixamento na Série A de 1996. Adiantou pouco, pois em 1997 o Fluminense voltou a cair no Brasileirão.



E no ano seguinte foi o primeiro grande a ser rebaixado à Série C, que disputou e conquistou em 1999.