A matemática cruzeirense fica cada vez mais complicada. Na 18ª colocação com apenas 21 pontos, a Raposa se afunda em uma crise que parece não ter fim. O empate sem gols contra o Fluminense, nessa quarta-feira (9), no Mineirão, foi o sétimo jogo seguido sem vitória no Campeonato Brasileiro.



O capitão Henrique lamentou a dificuldade cruzeirense para vencer as partidas. Para o volante, é um momento complicado para ser enfrentado.



"Difícil. A gente não vence, as coisas vão se tornando mais dificieis porque nós temos que vencer para não deixar os advesários subirem. Temos que acreditar. A circustancia é dura, difícil de encarar. É ter coragem neste momento, fé e trabalhar duro para tirar o Cruzeiro dessa situação", destacou Henrique.