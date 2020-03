O Plano A do Cruzeiro para treinador ainda é Enderson Moreira, que atualmente comanda o Ceará. O técnico é o desejo do conselho gestor da Raposa desde dezembro do ano passado, quando existia a dúvida se o clube continuaria ou não com Adilson Batista.



A negociação entre Enderson e Cruzeiro não se concretizou no começo do ano, e o treinador acertou o retorno ao Ceará no dia 9 de fevereiro. Curiosamente, depois desta data, a Raposa conseguiu apenas uma vitória em nove jogos, determinando a queda de Adilson Batista no último domingo (15)\, após derrota para o Coimbra por 1 a 0, no Independência.



Para ter Enderson Moreira, o Cruzeiro tem um trunfo: Ricardo Drubscky, anunciado nesta terça-feira (17) como novo diretor de futebol do clube. Amigos há décadas, Drubscky terá que utilizar um forte grau de convencimento para contratar o comandante do Ceará.

Base do Cruzeiro



A primeira parceria de sucesso dos dois profissionais aconteceu em 2007 quando Drubscky era gerente da base celeste e Enderson Moreira o treinador do sub-20. Naquele ano, o clube conquistou a única Copa São Paulo de Futebol Júnior de sua história.

Aquele time contava com alguns nomes de destaque, como o goleiro Rafael, atualmente no Atlético, o zagueiro Maicon, do Al Nassr, da Arábia Saudita, e o atacante Guilherme, sem clube.

América



Praticamente dez anos depois, a dobradinha de sucesso se repetiu no América. Entre 2016 e 2018, os dois estiveram juntos no Coelho – Drubscky era diretor de futebol e Enderson o treinador do time principal.

A dupla foi responsável por remontar o elenco do Coelho, que fez péssima campanha na Série A de 2016, terminando na lanterna do torneio.

No ano seguinte , o Alviverde, retornou à elite do futebol brasileiro como campeão da Série B, superando o favorito Internacional.



Já na Primeira Divisão, a parceria continuava dando frutos, e o América vinha alcançando seu principal objetivo na competição que era a permanência na elite. Até que em junho de 2018, durante a parada para a disputa da Copa do Mundo, o treinador aceitou uma proposta do Bahia, e deixou o Coelho.



Na ocasião, Drubscky, então diretor de futebol, foi escolhido para substituir Enderson Moreira à beira do campo, mas ficou apenas dois jogos no cargo (com duas derrotas) dando lugar a Adilson Batista.



Multa rescisória



Além do grau de convencimento de Drubsky para tentar tirar Enderson do Ceará, o Cruzeiro terá que pagar uma multa rescisória ao time cearense. O Hoje em Dia apurou que não é um valor considerado alto.



Em entrevista ao Yahoo Esportes, o presidente do Vozão, Robinson de Castro, revelou que ainda não foi procurado pelo Cruzeiro e que o técnico só sai com pagamento da multa.



“Ninguém do Cruzeiro me procurou até agora, mas eu sempre digo que a gente fica onde quer, se sente bem. O que eu posso dizer é que o Enderson só sai com pagamento de multa, até porque quando eu quebro qualquer contrato, sempre cumpro com o que está escrito", disse.



Plano B



Se o Cruzeiro não conseguir tirar Enderson Moreira do Ceará, alguns nomes estão na mesa do conselho gestor do clube. Guto Ferreira, que foi demitido pelo Sport no mês passado, seria uma negociação mais simples. Outro fator que conta para o treinador é sua experiência na Série B, com campanhas de acesso com Ponte Preta, Bahia, Internacional e Sport.