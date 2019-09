Uma das dúvidas do técnico Rogério Ceni para o confronto contra o Internacional, nesta quarta-feira (4), no Beira-Rio, é na lateral esquerda. Quem será o titular? Dodô ou Egídio? Ou os dois jogarão juntos?

O treinador disse que a definição só acontecerá nesta terça-feira (3), no único treino que a equipe realizará em Porto Alegre, no CT do Grêmio. Sem revelar o nome do titular, Ceni preferiu elogiar os três laterais do elenco: Egídio, Dodô e o garoto Rafael Santos.

“A lateral esquerda é uma das posições melhores que o Cruzeiro tem. Tem o Dodô, que é um ótimo jogador, com característica diferente do Egídio. O Egídio é um jogador mais agudo, Dodô é um jogador que trabalha com as duas pernas. Eu ainda tenho o Rafael, que é um menino ótimo, um jogador que vai jogar no Cruzeiro no futuro. Tem 21 anos, vai ganhar cada vez mais espaço, velocista, alto, tem bom jogo aéreo, cruza muito bem. Então, o Cruzeiro está extremamente bem servido nesta posição. Aí é uma escolha pessoal, muito particular, que a gente vai definir na terça-feira à noite”, destacou Ceni.

Tanto Dodô quanto Egídio jogaram como titular com o técnico Rogério Ceni. Na estreia do treinador, na vitória por 2 a 0 sobre o Santos, no Mineirão, os dois começaram jogando, com Dodô fazendo o papel de segundo volante.

Mas, aos 21 minutos do primeiro tempo, quando o Cruzeiro tinha um jogador a mais, Ceni sacou Egídio para colocar Fred, e Dodô voltou para a sua posição de origem.

No empate por 1 a 1 contra o CSA, em Maceió, Dodô foi o titular na lateral esquerda. Na vitória por 1 a 0 sobre o Santos, nesse domingo, no Gigante da Pampulha, foi a vez de Egídio iniciar a partida.