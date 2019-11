Foram, pelo menos, seis defesas difíceis no empate sem gols com o Athletico-PR, nesta quarta-feira, na Arena da Baixada. O goleiro Fábio, mais uma vez, saiu de campo como o destaque do jogo e evitou uma derrota do Cruzeiro em Curitiba.



O jogador que mais vezes vestiu a camisa celeste – são 864 partidas – comemorou o ponto conquistado fora de casa.

“Em um momento difícil, a gente tem que somar pontos, o máximo possível. Independentemente de jogar fora ou dentro do Mineirão, a gente tem que ter entrega, concentração, dedicação para sair sempre com resultados favoráveis para que a gente possa continuar na nossa luta semanal, jogo a jogo”, destacou Fábio.



Com o resultado, o Cruzeiro chegou aos 34 pontos, na 14ª posição. Para não voltar à zona de rebaixamento, a Raposa terá que torcer por tropeços do Ceará contra o Internacional, em Fortaleza, do Fluminense diante do São Paulo, no Morumbi, e do Botafogo contra o Flamengo, no Engenhão.