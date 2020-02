O Cruzeiro divulgou a lista dos 20 jogadores relacionados para o jogo contra o Patrocinense, neste domingo (16), às 19h, no estádio Pedro Alves do Nascimento, em Patrocínio.

As novidades na lista são os retornos do volante Jadsom e do atacante Everton Felipe. Os dois jogadores não estiveram em campo no empate em 2 a 2 com o São Raimundo-RR, em Boa Vista, em Roraima, pela Copa do Brasil, por causa de desgaste físico. Quem também volta a ser relacionado é o atacante Vinicius Popó, que pode ter uma nova oportunidade, pelo menos, no segundo tempo.



Por outro lado, Adilson Batista não contará com Edilson, com amigdalite, e Judivan, com desconforto muscular na coxa esquerda. Para a lateral-direita, o jovem Valdir, de 19 anos, poderá ter a primeira chance no time principal celeste.

Um provavel Cruzeiro para enfrentar o Patrocinense: Fábio; Valdir, Cacá, Léo e João Lucas (Rafael Santos); Adriano, Jadsom; Maurício, Jhonata Robert e Alexandre Jesus; Roberson

Confira a lista de relacionados:



Goleiros: Fábio e Vitor Eudes

Laterais: João Lucas, Rafael Santos e Valdir

Zagueiros: Arthur, Cacá, Edu e Léo

Meio-campistas: Adriano, Everton Felipe, Jadsom, Marco Antônio, Maurício, Pedro Bicalho

Atacantes: Alexandre Jesus, Jhonata Robert, Roberson, Vinícius Popó e Welinton