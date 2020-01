A irreverência sempre foi uma marca do lateral-esquerdo Egídio, que deixou o Cruzeiro este ano. O jogador foi anunciado, nesta sexta-feira (18), como reforço do Fluminense com direito a um vídeo bem-humorado.

Egídio recebeu uma ligação fictícia de Justin Bieber ao som de "Piscininha, amor", música que surgiu, em janeiro do ano passado, após uma postagem nas redes sociais ao lado de sua esposa na praia.

O jogador atende o telefonema mostrando intimidade com o cantor canadense. “Coé, Justin. Agora eu sou Fluzão, hein? Duvido você vir fazer um show no Maraca e usar a 6 de novo do Gidão. Quero ver, hein?”, brincou o lateral.

A relação com Justin Bieber aconteceu porque, em 2017, durante um show no Allianz Parque, o cantor usou uma camisa do Palmeiras com o número 6, que era vestida por Egídio no clube paulista. A história viralizou na época.

Apesar de três títulos nacionais – dois Brasileiros (2013 e 2014) e uma Copa do Brasil (2018) –, Egídio deixou o Cruzeiro de forma negativa. O jogador foi destacado como um dos vilões do inédito rebaixamento da Raposa para a Série B.

Mesmo com contrato até o fim de dezembro, a diretoria celeste não se opôs em liberar o jogador para o Fluminense, o que significou um alívio para os cofres celestes por causa do alto salário do atleta.