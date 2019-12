O Cruzeiro realiza uma surpresa para 185 Sócios 5 Estrelas que compareceram a todos os jogos do clube como mandante. A ação de marketing foi divulgada nas redes sociais da Raposa neste sábado (28).

2019 não foi o ano que os cruzeirenses esperavam e mereciam.



Ainda assim, 185 Sócios 5 Estrelas compareceram a todos os jogos do Cruzeiro como mandante.



Tá curioso pra saber o que vai acontecer com estes sócios?



Acesse: https://t.co/Roe8qNHb9H pic.twitter.com/CUfZKpPKWL — Cruzeiro Esporte Clube (@Cruzeiro) December 28, 2019

Raul Plasmann, ídolo do clube, e que atualmente trabalha no departamento de marketing da Raposa, é um dos responsáveis pelas surpresas. O ex-goleiro tem ido na casa dos torcedores para entregar a nova camisa celeste.

Te abandonar nunca foi uma opção @cruzeiro! Grata surpresa ter recebido em minha casa um dos maiores ídolos do @cruzeiro Raul Plassmann, e de quebra ser presenteado com o novo manto azul estrelado! Fazer parte dos 185 sócios torcedores presentes em todos os jogos em BH... pic.twitter.com/yEEiqbI3Qr — Thiago Loregian (@LoregianThiago) December 29, 2019

As ações são feitas em meio a uma série de polêmicas que aconteceram na semana, inclusive relacionadas ao contrato com a Adidas. Em entrevista na noite da última quinta-feira (26), o vice-presidente do Núcleo Dirigente Transitório, Vittorio Medioli, falou que o contrato era bom apenas para a fornecedora de materiais esportivos. “Fazer um contrato em que a Adidas ganha dinheiro e o Cruzeiro segura a brocha, não dá”, disse.



O novo dirigente também comentou sobre a possibilidade de o contrato ser rompido e o próprio Cruzeiro encontrar uma solução viável para ter o seu uniforme a partir de 2020.



"Hoje tem que partir para uma marca própria. O que vale não é a marca Adidas, o que vale é a marca Cruzeiro para a nossa torcida. Se tem Adidas, Umbro, Nike ou zero à esquerda, para eles dá na mesma", completou.