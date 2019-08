O atacante David renasceu com o técnico Rogério Ceni. O jogador, reserva com Mano Menezes, ganhou uma nova chance com o novo treinador. Se começar o jogo contra o Vasco, domingo, às 19h15, no Mineirão, o capixaba pode atingir uma marga inédita na temporada: ser titular em três partidas consecutivas.



Ao contrário de Mano Menezes, Ceni gosta de jogar com dois jogadores de velocidade pelas pontas, o que fez David virar titular no time.



“Mudou o esquema, o jeito de jogar. Nosso time tá mais ofensivo, fica com mais com a bola, no campo defensivo do adversário. Acho que com confiança, sequência tudo muda. Estou trabalhando para ser mantido no time. Nestes dois jogos o time evoluiu bem. Então, o Rogério vem fazendo um belo trabalho”, destacou David.



O atacante até começou bem a temporada, sendo titular nos dois primeiros jogos do ano, mas acabou perdendo espaço com Mano Menezes, principalmente depois da chegada de Pedro Rocha, em abril.



David também tenta melhorar a fase artilheira. O jogador marcou apenas três gols na temporada, todos no Campeonato Mineiro – contra Patrocinense, Tombense e Caldense.



“Sempre falei em sequência. Rogério chegou e tá me dando oportunidades. O time já melhorou com esta vinda dele, marcando gols. Estou focado trabalhando para poder marcar o mais rápido possível”, disse.



Em 2019, David esteve em campo em 28 partidas, sendo em nove como titular.