Depois de perder o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil para o Internacional por 1 a 0, no Mineirão, o Cruzeiro precisa vencer o Colorado por dois gols, nesta quarta-feira (4), no Beira-Rio, para avançar à decisão. Uma vitória da Raposa com a mesma diferença leva a partida para os pênaltis.

Em 23 participações no torneio, o time celeste passou por situação parecida em três oportunidades - e o retrospecto é negativo.

Em 1995, na semifinal, o Cruzeiro foi derrotado pelo Flamengo, na partida de ida, no Mineirão, e ficou apenas no empate em 1 a 1, no jogo da volta, no Maracanã.



Em 2006, o algoz do time celeste foi o Fluminense, nas quartas de final. A primeira partida, no Gigante da Pampulha, terminou com vitória tricolor por 3 a 2. A equipe carioca também venceu no Maracanã, por 1 a 0.



Um ano depois, O Cruzeiro foi eliminado pelo Brasiliense, nas oitavas de final. A partida no Mineirão terminou 1 a 0 para o time candango enquanto o jogo da volta ficou empatado por 1 a 1.



O goleiro Fábio, que esteve em campo nas eliminações para o Fluminense e Brasiliense, prefere pensar em situações adversas que o Cruzeiro reverteu, como na Copa do Brasil de 2017, quando o a Raposa perdeu o primeiro jogo das semifinais para o Grêmio por 1 a 0, em Porto Alegre, devolveu o mesmo placar na segunda partida, no Mineirão, e se classificou nas penalidades.



“É um jogo apenas, competição de mata-mata. Muitas vezes também, nos anos em que a gente foi campeão na Copa do Brasil, também tivemos momentos difíceis que tínhamos que reverter. Um dos anos (2017), perdeu aqui (Porto Alegre) para o Grêmio por 1 a 0, ainda com o regulamento antigo, o gol era critério de desempate gol fora de casa. Tínhamos que vencer o jogo em casa contra o melhor time, o favorito, e buscar a classificação para a final. E a gente com empenho, dedicação, concentração conseguiu”, destacou Fábio.

Retrospecto do Cruzeiro na Copa do Brasil depois de perder o primeiro jogo em casa:

10/5/1995 – Cruzeiro 0 x 1 Flamengo – Mineirão

17/5/1995 – Flamengo 1 x 1 Cruzeiro – Maracanã

*Cruzeiro eliminado na semifinal

26/4/2006 – Cruzeiro 2 x 3 Fluminense – Mineirão

17/5/2006 – Fluminense 1 x 0 Cruzeiro – Maracanã

*Cruzeiro eliminado nas quartas de final

18/4/2007 – Cruzeiro 0 x 1 Brasiliense

25/4/2007 – Brasiliense 1 x 1 Cruzeiro

*Cruzeiro eliminado nas oitavas de final