A 2ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro precisa ser de recuperação para o Cruzeiro. A equipe de Felipe Conceição estreou com derrota para o Confiança, por 3 a 1, e neste domingo (6) recebe o CRB, no Mineirão, às 18h15 para tentar somar os primeiros pontos na competição.

Para o jogo contra os alagoanos, o Cruzeiro não terá o goleiro Fábio e o volante Adriano, expulsos no jogo do final de semana passado. Sem mistério, Lucas França e Matheus Neris são os mais cotados para serem os substitutos. Ausências contra a Juazeirense, no meio de semana, pela Copa do Brasil, Flávio e Joseph voltam a ser opções. O zagueiro deve retornar à titularidade na vaga de Weverton.

Falando em Copa do Brasil, Conceição montou um Cruzeiro com mudanças táticas significativas ao começar o jogo com Guilherme Bissoli formando o trio de ataque com Bruno José e Airton, e com Sóbis mais recuado na tentativa de armar as jogadas. Ao fim do jogo, o treinador disse ter ficado satisfeito com a equipe e, com isso, a manutenção do esquema pode ser uma opção.

Já o CRB estreou com empate na Série B após sair perdendo por 2 a 0 para o Remo. A equipe do técnico Alan Al também jogou no meio de semana pela Copa do Brasil. O compromisso foi contra o Palmeiras, que venceu por 1 a 0. Todos os jogadores que atuaram contra os paulistas estão à disposição, além do atacante Alisson Farias e o lateral-direito Celsinho que podem estrear pela equipe.

O zagueiro Gum e o meia Diego Torres são os destaques do CRB, que pode ter mudança também no gol, uma vez que Diogo Silva vem sendo criticado pela torcida por algumas falhas recentes.

A FICHA DO JOGO

CRUZEIRO

Lucas França; Raul Cáceres, Joseph, Ramon, Matheus Pereira; Matheus Neris, Rômulo, Rafael Sóbis; Bruno José, Airton e Guilherme Bissoli. Técnico: Felipe Conceição

CRB

Diogo Silva (Éwerton); Reginaldo Lopes, Gum, Frazan e Guilherme Romão; Claudinei, Jatobá (Marthã ou Jean Patrick) e Diego Torres; Erik, Hyuri e Alisson Farias. Técnico: Alan Al

DATA: 6 de junho de 2021

HORÁRIO: 18H15

ESTÁDIO: Mineirão

CIDADE: Belo Horizonte (MG)

MOTIVO: 2ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Douglas Marques Flores, auxiliado por Alex Ang Ribeiro e Fabrini Bevilaqua Costa, todos de São Paulo

TRANSMISSÃO: Premiere

.