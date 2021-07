Ainda em busca de um time ideal e de uma sequência positiva na Série B, o Cruzeiro enfrentou o Brasil de Pelotas, neste sábado (3), com muitas modificações. No entanto. As mexidas de Mozart na equipe não surtiram o efeito esperado e a equipe celeste não saiu do 0 a 0 no gelado estádio Bento de Freitas. Com Matheus Barbosa na zaga e Lucas Ventura ganhando uma chance no meio-campo, o técnico manteve o sistema com três zagueiros, tentou liberar os meias Marcinho e Giovanni, mas, na prática, o time teve dificuldades. Na reta final do jogo, o Cruzeiro teve duas grandes chances com o volante Flávio, mas que foram evitadas pelas boas defesas do goleiro Matheus Nogueira.

O Cruzeiro chegou ao terceiro jogo sem vitória na Série B, somando uma derrota e dois empates. Fora de casa, a equipe só venceu uma vez na competição, contra a Ponte Preta, na 4ª rodada. Com o resultado, o Cruzeiro subiu para a 13ª colocação, com nove pontos. O Brasil de Pelotas saiu do Z-4 para a 16ª posição, com sete pontos.

A equipe celeste volta a campo na próxima terça-feira (6), às 19h, contra o Coritiba no Mineirão. Já o Brasil de Pelotas vai até Ponta Grossa, onde enfrentará o Operário, às 11h, no sábado (10).

O jogo

O primeiro tempo foi de pouca inspiração paras as duas equipes, o que resultou em poucas chances criadas e de perigo. Logo aos 3 minutos, um dos refletores do estádio Bento Freitas apagou e o jogo ficou paralisado por mais de 20 minutos. Aos 17, Marcinho, de fora da área, chutou forte e exigiu uma boa defesa do goleiro Matheus Nogueira. A única boa chance do Brasil de Pelotas foi aos 22, quando Ramon recebeu o cruzamento que veio da esquerda e finalizou rasteiro à direita do gol defendido por Fábio.

Na segunda etapa, o Cruzeiro voltou sem Matheus Barbosa, que já havia sentido na primeira etapa. Bruno José entrou na equipe e Mozart seguiu apostando no esquema com três zagueiros, deslocando Rômulo para a função. O jogo seguiu morno, com poucas oportunidades para cada lado. Aos 6, Fabrício arriscou de fora da área para defesa de Fábio, no canto, sem rebote. Aos 11, Marcinho cobrou falta que passou muito perto do travessão. Aos 43, o volante Flávio teve duas chances claras em sequência, mas que pararam nas boas defesas de Matheus Nogueira. O 0 a 0 perdurou até o fim.

A FICHA DO JOGO

BRASIL DE PELOTAS 0

Matheus Nogueira; Thalys, Ícaro, Héverton, Kevin; Rômulo, Gabriel Terra Luiz Fernando), Lucas Santos (Neto), Wesley (Denílson); Ramon, Fabrício (Júnior Viçosa). Técnico: Cláudio Tencati.



CRUZEIRO 0

Fábio; Matheus Barbosa (Bruno José), Léo Santos, Ramon; Norberto, Lucas Ventura (Flávio), Rômulo, Felipe Augusto Jean Victor); Marcinho, Giovanni (Adriano) e Sóbis (Thiago); Técnico: Mozart Santos.

DATA: 3 de julho de 2021

ESTÁDIO: Bento Freitas

CIDADE: Pelotas (RS)

MOTIVO: 9ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Rafael Carlos Salgueiro Lima, auxiliado por Ruan Luiz de Barros Silva e Wagner José da Silva, todos de Alagoas.

CARTÕES AMARELOS: Thalys, Wesley (Brasil de Pelotas) e Felipe Augusto, Rômulo (Cruzeiro)