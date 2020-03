O atacante Iván Angulo é o novo reforço do Cruzeiro para a termporada. O colombiano, de 20 anos, foi oficializado nesta segunda-feira pelo clube.

O jogador chega por empréstimo do Palmeiras até o fim do ano. O time celeste deve arcar com um terço do salário do atleta.

Assinou! ✍️



O atacante Iván Angulo é o novo reforço para a temporada 2020! ✅



Todos os detalhes do novo reforço em nosso Site Oficial. Acesse: https://t.co/w64dBiMr2Y#BoraReconstruir#NuncaFomosTãoCruzeirenses pic.twitter.com/LGAust3faG — Cruzeiro Esporte Clube (@Cruzeiro) March 16, 2020



Constantemente convocado pela seleção de base da Colômbia, Angulo é um atacante que joga pelos lados do campo e tem como principal caracterísitca a velocidade. Contratado pelo Palmeiras em janeiro do ano passado, junto ao Evingado, da Colômbia, o atacante foi destaque no time sub-20 da equipe paulista, mas não teve oportunidade de jogar na equipe principal.

Angulo é o décimo reforço do Cruzeiro na temporada. Além do colombiano, a Raposa contratou o lateral-esquerdo João Lucas, os zagueiros Marllon e Ramon, os volantes Filipe Machado e Jean, o meia Everton Felipe e os atacantes Jhonata Robert, Roberson e Marcelo Moreno.