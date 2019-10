Qual resultado você apostaria para o duelo entre Corinthians e Cruzeiro, neste sábado (19), às 19h, em São Paulo? Se a resposta for empate, a probabilidade para um acerto aumenta se analisarmos a campanha das duas equipes no Campeonato Brasileiro.



O confronto na capital paulista coloca frente a frente os dois times que mais empataram no Campeonato Brasileiro. O Corinthians é a equipe que mais terminou com o placar em igualdade – 11 jogos. Na sequência, com dez empates, estão Cruzeiro e São Paulo.



Inclusive, nas últimas quatro rodadas, Timão e Raposa terminaram com placares em igualdade em três jogos. O time celeste empatou com Internacional (1 a 1), Fluminense (0 a 0) e Chapecoense (1 a 1) e venceu o São Paulo (1 a 0), quarta-feira, no Mineirão. Já o Corinthians ficou na igualdade contra Grêmio (0 a 0), Athletico-PR (2 a 2) e Goiás (2 a 2). Na penúltima rodada, perdeu para o São Paulo por 1 a 0.



O excesso de empate pode prejudicar as duas equipes em suas brigas na competição – Corinthians por vaga na Libertadores e Cruzeiro contra o rebaixamento –, já que o primeiro critério de desempate é o número de vitórias. Com apenas cinco triunfos, a Raposa é o terceiro time que menos venceu no Campeonato Brasileiro, à frente apenas de Avaí e Chapecoense, que venceram apenas três vezes no torneio.



Empate no turno



O resultado mais comum das duas equipes na competição aconteceu quando Cruzeiro e Corinthians se enfrentaram no primeiro turno. Em um jogo com poucas emoções no Mineirão, o jogo da oitava rodada terminou com um empate sem gols. Naquela ocasião, o Timão era o décimo colocado enquanto o time celeste estava na 14ª posição.



Se o jogo deste sábado terminar novamente empatado, o Cruzeiro não deixará a zona de rebaixamento e o Corinthians, quarto colocado, pode ser ultrapassado por São Paulo e/ou Internacional.