O desejo de boa parte do Núcleo Dirigente Transitório do Cruzeiro há alguns meses é Enderson Moreira, que hoje dirige o Ceará. A vontade de contratar o treinador já existia em dezembro do ano passado, antes mesmo da Raposa iniciar a pré-temporada.



Como Enderson está empregado, a negociação se torna mais difícil. Mesmo assim, será feita uma nova sondagem ao técnico, que trabalhou nas categorias de base do Cruzeiro em meados da década passada. Inclusive, o belorizontino foi o comandante da única conquista do clube da Copa São Paulo de Futebol Júnior, em 2007.



Outro nome forte nos bastidores do Cruzeiro é o de Guto Ferreira. Seria uma negociação mais simples porque o técnico foi demitido do Sport no mês passado. Outro fator que conta para o treinador é sua experiência na Série B, já que participou de campanhas de acesso com Ponte Preta, Bahia, Internacional e Sport.