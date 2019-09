Sair tocando a bola em lances de tiro de meta, sem o “chutão”. Esta é uma das características do futebol moderno e que Rogério Ceni tenta implementar no Cruzeiro. A estratégia, que demanda tempo de treinamento, pode ser perigosa quando mal executada.



Na derrota por 2 a 1 para o Flamengo, no último sábado (21), no Mineirão, um erro na saída do campo de defesa culminou com o primeiro gol do Rubro-Negro. Fábio tocou a bola na chamada fogueira para Cacá, que acabou caindo. Na sequência do lance, Gérson cruzou para cabeceio fatal de Gabigol.



Depois do erro, Rogério Ceni foi obrigado a mudar a estratégia, e o Cruzeiro passou a arriscar menos toques entre Fábio e os defensores.



“Nós treinamos sempre saída de jogo. Aquela não é uma saída treinada do modo como foi. Ocorreu o erro. Não é a maneira correta. Depois nós mudamos um pouco a saída. Nós tínhamos três saídas diferentes para fazer de jogo, infelizmente aquela estava fora do nosso script, não tínhamos treinado daquela maneira. O Flamengo, como é uma equipe que pressiona bastante, nessa saída ocorreu o gol”, explicou Rogério Ceni.



O zagueiro Fabrício Bruno lamentou o erro e destacou que a equipe vem treinando a saída de bola sem o “chutão”.



“Ali foi uma jogada que a gente tinha treinado durante a semana e a gente sabia da pressão que eles poderiam fazer. Mas são erros que no futebol acontece. Por mais que a gente tente minimizar os erros, aconteceu, saiu o primeiro gol, buscamos o empate e depois tomamos o segundo. Infelizmente, saímos com esta derrota e estamos na zona de rebaixamento e a gente tem que ligar o alarme o mais rápido possível” disse.



O Cruzeiro apresentou os mesmos problemas em outros jogos sob o comando de Rogério Ceni. Na derrota por 3 a 0 para o Internacional, no Beira-Rio, que custou a eliminação da Copa do Brasil, pelo menos, três erros de saída de bola aconteceram na etapa inicial.



Depois da terceira derrota seguida no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro busca a reabilitação contra o Ceará, nesta quarta-feira (25), às 19h30, no Castelão. A Raposa está na zona de rebaixamento, na 18ª posição, com apenas 18 pontos.