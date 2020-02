O jogo contra o América, neste domingo (9), no Mineirão, pode ser considerado o primeiro grande teste do Cruzeiro na temporada, já que o adversário também estará na Série B do Campeonato Brasileiro. Para o técnico Adilson Batista, a Raposa está em crescimento e teve uma atuação convincente no empate em 1 a 1 com o Coelho.

“É importante valorizar. Um mês de trabalho, conhecendo, chegando, é o quarto jogo. Tem que ter um pouco de paciência, relevar algumas situações, entender o processo, algumas características. Eu mesmo estou conhecendo os meninos. Eu já vejo uma evolução”, destacou o treinador.

Há vários quesitos a serem melhorados no Cruzeiro, segundo Adilson Batista. Apesar do gol de empate ter saído em um belo chute de Maurício de fora da área, o time celeste tem errado neste tipo de arremate.

“É um fundamento que a gente precisa melhorar, trabalhar, insistir. Mas, às vezes, o adversário não deixa. Teve chute do Roberson, do Everton (Felipe), do Maurício, do Machado. São quatro chutes que eu observei”, explicou.

O Cruzeiro volta as atenções agora para a Copa do Brasil. Na quinta-feira (20), a Raposa enfrentará o São Raimundo-RR, o estádio Canarinho, em Boa Vista, pela primeira fase da competição. Um empate garante o time celeste na sequência do torneio.

Leia mais:

Em clássico disputado, Cruzeiro e América ficam no empate no Mineirão