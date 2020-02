O Red Bull Bragantino anunciou, nesta quinta-feira (6), a contratação do lateral-direito, Weverton, que estava no Cruzeiro. O jogador de 20 anos tinha contrato com a Raposa até dezembro de 2023.



O Bragantino investiu 1 milhão de euros (cerca de 4,8 milhões de reais) por 70% dos direitos econômicos do jogador, que assinou vínculo até o final de 2024. O Cruzeiro detinha 60% dos direitos econômicos do atleta e deve embolsar cerca de 3 milhões de reais.



O anuncio da contratação nas redes redes sociais do Bragantino foi feito de maneira irreverente. O clube fez questão de lembrar de uma caneta que o jogador deu no craque Neymar durante um treino da Seleção Brasileira, na Granja Comary, no ano passado. Weverton, que era do time Sub-20, completava as atividades.

O estagiário até poderia apresentar o novo reforço, mas o Google pode fazer isso melhor. #ProntosParaOMundo pic.twitter.com/avhmR2GPtT — Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) February 6, 2020





Pelo Cruzeiro, Weverton realizou cinco partidas pelo time principal. Com a saída do jogador, Adilson Batista conta com Edilson e com o garoto Valdir, de 19 anos, para a lateral-direita.