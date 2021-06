A derrota para o CRB, por 4 a 3, na noite deste domingo (6), no Mineirão, fez com que o Cruzeiro terminasse a 2ª rodada da Série B na lanterna da competição. Pelo segundo jogo consecutivo, a arbitragem teve destaque negativo na visão do clube e o técnico Felipe Conceição, assim como na rodada passada, reclamou bastante das decisões tomadas pelo árbitro Douglas Marques Flores e seus auxiliares após o jogo.

“É o segundo jogo consecutivo que a gente é prejudicado e de maneira fatal. Não foi falta no Rômulo, a bola entrou e era um gol importante. Contra o Confiança foi um pênalti (não marcado). A gente tem que esperar algum movimento da CBF. Até quando a gente vai trabalhar, trabalhar, trabalhar e ser prejudicado? E a arbitragem? Não vi punição para o árbitro do jogo contra o Confiança. O que vão fazer com esse? A gente sente que tá mal intencionado, puxando para o outro lado. Vem um trio de arbitragem e rouba a gente. São lances que vão irritando durante a partida toda", disparou.

Durante toda a coletiva, o técnico seguiu reclamando da arbitragem em todas as perguntas relacionadas aos demais temas, como sistema defensivo e chegada de novos reforços. Em uma nova oportunidade, ao ser questionado sobre qual seria o peso de duas derrotas seguidas na competição, Felipe Conceição rebateu:

“Passo a pergunta à CBF. Qual o peso? Fomos roubados por dois jogos consecutivos. (...) A CBF não vai vir a público?

Os principais lances reclamados pelo técnico aconteceram no segundo tempo. Aos 34, após um cruzamento que veio da direita, a bola bateu no zagueiro Gum e foi em direção ao gol. Na visão do árbitro e do auxiliar Alex Ang Ribeiro, a bola não teria ultrapassado toda a linha, o que gerou muita reclamação. Pouco tempo depois, uma falta que o Cruzeiro entende não ter sido cometida por Rômulo originou o quarto gol e revoltou o treinador e os atletas.