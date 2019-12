Ricardo Drubscky volta ao Cruzeiro para assumir a diretoria das categorias de base do clube. O gestor substituirá Amarildo Ribeiro, um dos homens de confiança do ex-vice-presidente de futebol Itair Machado, demitido em 13 de dezembro.



A informação foi antecipada pelo site Deus me Dibre e confirmada pelo Hoje em Dia com o próprio Drubscky. O novo diretor das categorias de base do clube diz estar “feliz e motivado” com o novo cargo no Cruzeiro.



Ricardo Drubscky encerrou a carreira de técnico de futebol neste ano. O profissional de 59 anos, que treinou clubes como Atlético, Fluminense, Goiás e Athletico, esteve na função de treinador em julho, quando se desligou do Tombense.



Drubscky já trabalhou no cargo de direção da base em vários clubes, como América, Atlético e o próprio Cruzeiro entre 2006 e 2008.