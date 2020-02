O Cruzeiro terá uma nova política de gratuidades de ingressos para esta temporada. O número de bilhetes gratuitos emitidos, que chegou a ser quase 7 mil em algumas partidas nos últimos dois anos, será limitado em mil unidades em 2020.



Com isso, os conselheiros, que em gestões anteriores recebiam dois ingressos por partida, não terão mais este benefício. Em nota, o Cruzeiro informou que tem contratos com patrocinadores e parceiros, e estas empresas recebem ingressos do clube para as ações comerciais e de engajamento com seu público. Estas contrapartidas estão previstas em contrato, e representam hoje cerca de 650 bilhetes emitidos por jogo.



Além disso, o time celeste ainda atende com cortesias algumas entidades esportivas, por causa do regulamento de competições, e outras demandas, totalizando cerca de mil ingressos, junto com os dos patrocinadores.



“É uma situação que nós temos que mudar, pois o resultado está aí: a situação financeira difícil em que se encontra o Clube, pela gestão temerária da qual a instituição foi vítima. A bilheteria é uma importante fonte de receita para o Cruzeiro e o programa de sócios tem que ser valorizado. O Clube não tem condições de distribuir ingressos gratuitos, como vinha sendo feito. Neste domingo, foi circulada nas redes”, afirmou Saulo Fróes, presidente do Núcleo Dirigente Transitório.



Em nota, o clube ainda destacou que fará campanha de conscientização para evitar ações de cambistas e estudará a possibilidade de criar um sócio exclusivamente direcionado para as torcidas organizadas.