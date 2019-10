A venda de ingressos para a partida entre Cruzeiro e Fortaleza , no sábado (26), às 21h, no Mineirão, começou nesta terça-feira com uma mudança: o fim do setor popular. O ingresso mais barato agora custa R$20.



Na 17ª colocação, zona de rebaixamento, com 28 pontos, o duelo é considerado mais uma espécie de “final” para a Raposa, já que o Fortaleza é o 14º com 31.

Em coletiva de apresentação como novo gestor do Cruzeiro, no dia 11 de outubro, Zezé Perrella já havia indicado que o torcedor pagaria um valor maior para ajudar o caixa do clube.

"Vamos fazer um apelo para que torcedores sejam sócios novamente. Precisamos de caixa, não podemos fazer ingresso de R$ 4, não temos condições. temos de rever isso, e o torcedor precisa entender. Não temos condições de cobrar ingresso de R$ 4", destacou Perrella.

"O torcedor precisa nos ajudar sabendo da nossa crise financeira. Ele pode contribuir pagando um valor a mais. Se entrar dinheiro, vai facilitar tudo", completou.

SÓCIOS 5 ESTRELAS

Assim como nas últimas partidas do Cruzeiro em casa, os Sócios 5 Estrelas continuam com condições especiais para a aquisição de ingressos, sendo mantida inclusive a condição de compra de bilhetes extras.

Sócios das categorias "Cruzeiro Tradição", "Cruzeiro Ouro", "Cruzeiro Prata" e "Cruzeiro Bronze" contam com descontos variáveis de 25% a 100% para todos os setores do estádio. Adeptos da modalidade "Cruzeiro Eterno" têm dedução de 60%, enquanto os Cruzeiro Sempre terão 30%.

Vale destacar que as entradas extras para Sócios 5 Estrelas serão comercializadas a partir das 18h de quarta-feira, 23 de outubro, mesmo horário de abertura da venda no ingresso.cruzeiro.com.br.

JANELA DE PRIORIDADES E INGRESSOS EXTRAS DISPONÍVEIS

Cruzeiro Bronze / Prata / Ouro / Tradição e Cruzeiro Eficiente:

- Das 14h até às 20h de terça-feira (22/10);

- Essas categorias poderão adquirir dois ingressos extras com 60% de desconto e o terceiro com preço cheio.

Cruzeiro Eterno:

- Das 20h de terça (22/10) até às 10h de quarta (23/10);

- Além do ingresso com 60% de desconto, os sócios desta categoria poderão adquirir outros dois bilhetes com preços cheios.

Cruzeiro Sempre:

- Das 10h até às 18h de quarta-feira (23/10);

- Além do ingresso com 30% de desconto, os sócios desta categoria poderão adquirir outros dois bilhetes com preços cheios.

Venda online (ingresso.cruzeiro.com.br)

- A partir das 18h de quarta (23/10)

*OS INGRESSOS EXTRAS DEVERÃO SER ADQUIRIDOS PARA O MESMO SETOR DO TITULAR.

VALORES DOS INGRESSOS:

Amarelo Inferior: R$ 20 (Cativo Extra: R$ 8,00 / Cruzeiro Eterno: R$ 8,00 / Cruzeiro Sempre: R$ 14,00)

Laranja Inferior: R$ 20 (Cruzeiro Eterno: R$ 8,00 / Cruzeiro Sempre: R$ 14,00)

Vermelho Inferior: R$ 40 (Cruzeiro Eterno: R$ 16,00 / Cruzeiro Sempre: R$ 28,00)

Amarelo Superior: R$ 50 (Cativo Extra: R$ 20,00 / Cruzeiro Eterno: R$ 20,00 / Cruzeiro Sempre: R$ 35,00)

Vermelho Superior: R$ 60 (Cativo Extra: R$ 24,00 / Cruzeiro Eterno: R$ 24,00 / Cruzeiro Sempre: R$ 42,00)

Roxo Superior: R$ 100 (Cativo Extra: R$ 40,00 / Cruzeiro Eterno: R$ 40,00 / Cruzeiro Sempre: R$ 70,00)

Roxo Superior (VISITANTE): R$ 100

BILHETERIAS:

- Ginásio do Barro Preto (Rua Ouro Preto, s/n – em frente ao Fórum):

Quinta-feira (24/10): 10h às 18h

Sexta-feira (25/10): 10h às 18h

Sábado (26/10): 10h às 17h

- Bilheteria Sul do Mineirão:

Quinta-feira (24/10): 10h às 18h

Sexta-feira (25/10): 10h às 18h

Sábado (26/10): 10h até o final do intervalo do jogo

- Bilheteria do Ginásio do Mineirinho (VISITANTE):

Sábado (26/10): 15h até o término do primeiro tempo.