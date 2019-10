A freguesia na temporada incomoda e já culminou em crises para Atlético e Cruzeiro. A dupla mineira perdeu todos os seis jogos disputados contra Grêmio e Internacional em 2019. No sábado, às 21h, no Mineirão, contra o Colorado, o time celeste terá mais uma oportunidade para colocar fim ao jejum.



E foi justamente o Inter que começou o predomínio gaúcho em cima dos mineiros. A equipe comandada por Odair Hellmann venceu o Cruzeiro por 3 a 1, no Beira-Rio, no dia 12 de maio, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.



O segundo confronto BH x Porto Alegre aconteceu no dia 25 de maio. O Atlético foi derrotado pelo Grêmio por 1 a 0, na capital gaúcha, pela sexta rodada do Brasileirão.



Mineiros e gaúchos voltaram a se encontrar em agosto. A derrota por 1 a 0 para o Inter, no Mineirão, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, determinou a saída do técnico Mano Menezes.



Na partida de volta, um mês depois, o Colorado venceu por 3 a 0, no Beira-Rio. A crise celeste aumentou com o revés e com declarações polêmicas de Thiago Neves, que criticou a escalação de Rogério Ceni, ex técnico da Raposa. A situação ficou ainda mais insustentável quatro dias depois, quando o Cruzeiro foi goleado pelo Grêmio por 4 a 1, no Independência, pelo Campeonato Brasileiro.



O mês de setembro ainda reservou mais um passeio dos gaúchos sobre os mineiros. No dia 15, os reservas do Inter derrotaram o Atlético por 3 a 1, no Independência, pela 19ª rodada. Com o revés, o elenco do Galo foi alvo de críticas e o técnico Rodrigo Santana ficou ainda mais pressionado no cargo.



O Atlético ainda terá mais um gaúcho pela frente na temporada. O Galo enfrentará o Grêmio no dia 13, no Independência.

Confira os confrontos



12/5 - Internacional 3 x 1 Cruzeiro – Beira-Rio (Brasileirão)

25/5 - Grêmio 1 x 0 Atlético – Arena do Grêmio (Brasileirão)

7/8 - Cruzeiro 0 x 1 Internacional – Mineirão (Copa do Brasil)

4/9 - Internacional 3 x 0 Cruzeiro – Beira-Rio (Copa do Brasil)

8/9 - Cruzeiro 1 x 4 Grêmio – Independência (Brasileirão)

15/9 - Atlético 1 x 3 Internacional – Independência (Brasileirão)