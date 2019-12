A crise vivida pelo Cruzeiro ganhou mais um capítulo. Vários funcionários da Toca da Raposa 1 não foram trabalhar nesta quinta-feira (19) por causa do atraso do salário.



Insatisfeitos com a situação e a falta de perspectiva, profissionais que trabalham na cozinha ficaram em casa. A informação foi antecipada pelo jornalista Adroaldo Leal, da Rádio 98, e confirmada pela reportagem do Hoje em Dia. Com isso, atletas das categorias de base – alguns se preparando para a disputa da Copa São Paulo em janeiro, foram surpreendidos com a falta do café da manhã. O almoço também será comprometido.



No momento, o clube tem dois meses (novembro e dezembro) de salários atrasados, além do 13º que também não foi pago. O protesto de funcionários de outros setores pode ampliar nos próximos dias.



A reportagem do Hoje em Dia aguarda resposta do Cruzeiro sobre a situação caótica vivida no clube.



Vergonha



Jogadores do Villa Nova, que se preparam para o Campeonato Mineiro, e atletas do Sub-20 do Capital, do Tocantins, também são vítimas da crise vivida pelo Cruzeiro.



Os dois times estão treinando na Toca da Raposa 1 e foram surpreendidos com a alimentação comprometida. Inclusive, está marcado para esta quinta-feira à tarde um amistoso entre o time tocantinense com o Sub-20 da equipe estrelada.