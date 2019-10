A vitória do Cruzeiro por 2 a 1 de virada em cima do Corinthians, em São Paulo, mudou o clima entre os torcedores do Cruzeiro. Com dois resultados positivos em sequência no Campeonato Brasileiro (venceu o São Paulo antes) agora a esperança em ver o time celeste longe da zona de rebaixamento é mais latente entre os cruzeirenses. Se antes havia apreensão e medo, atualmente até "zoeira" a galera voltou a fazer.

O gol do volante Ederson, em lance de falha juvenil do sistema defensivo corintiano no segundo tempo do jogo, gerou zoações criativas na internet. Uma delas envolvendo o narrador que há mais tempo narra os jogos do Cruzeiro no rádio, Alberto Rodrigues.

Um torcedor pegou o lance do gol de Ederson e criou um funk usando a narração do lance na Rádio Itatiaia. Assista.

Quem fez essa versão aqui? Kkkkkkk pic.twitter.com/jVAJOdHQFD — Samuel Venâncio™ (@samuelvenancio) October 20, 2019

A vitória cruzeirense sobre o Corinthians tirou a equipe estrelada da zona de rebaixamento. Pelo menos até segunda-feira o time de Abel Braga ficará fora da zona de rebaixamento.

Agora o Cruzeiro torce para que o Ceará não vença o Bahia, em Salvador, e que o CSA perca pontos para o Botafogo, no Rio de Janeiro. As partidas acontecem neste segunda-feira, às 19h30 e 20h, respectivamente.