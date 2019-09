A fase do Cruzeiro é complicada dentro e fora de campo. Mesmo depois de mais uma derrota no Campeonato Brasileiro e com a possiblidade de entrar na zona de rebaixamento nesta rodada, o volante Henrique mantém discurso otimista.



O capitão da Raposa lamentou o gol sofrido no fim do primeiro tempo para o Palmeiras, mas considera que o Cruzeiro tem condições de sair da situação difícil.



“Claro que quando está jogando bem, criando chances, tivemos chances de fazer o gol. No fim, você sofre gol. No momento que está passando, acaba sentindo. Mas não podemos sentir, nos abater com o gol tomado. Temos que ter força para sair disso. Claro que faltou criar mais. Cruzeiro deu uma evoluída, no sentido de querer mais. Vamos buscar, trabalhar bastante. Confiar. A nuvem não é eterna na nossa cabeça. Ela vai ter que sair uma hora. E vai sair com todo mundo trabalhando, se empenhando”, destacou Henrique.

Com apenas 18 pontos, o Cruzeiro tem a pior campanha no primeiro turno do Campeonato Brasileiro de sua história. O próximo compromisso do time celeste será no sábado que vem (21), contra o Flamengo, líder da competição, no Mineirão.