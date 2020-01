Se firmando cada vez mais no cenário cinematográfico mineiro, o Coletivo 1921, agora em parceria com o Cruzeiro, lançou na manhã desta sexta-feira (3) o filme sobre uma cruzeirense de 100 anos.

"Estrela Centenária" é um filme que conta a história da Vó Miracy e sua paixáo pela Raposa. O trabalho é uma continuidade das comemorações pelos 99 anos do clube celeste, e abre a contagem também pelo aniversário de 100 anos de uma das maiores agremiações esportivas do Brasil.



Aos 100 anos de idade, completados em agosto do ano passado, a mineira Miracy, nascida em Abre Campo, é personagem marcante e frequente nas arquibancadas do Mineiráo, onde é reconhecida por onde passa.



O curta-metragem, produzido pelo Coletivo 1921 no segundo semestre de 2019, mostra o amor da protagonista pelas cinco estrelas. Dia após dia, ela acompanha as notícias do seu time de coraçao e recebe o carinho dos torcedores pelas redes sociais. Contar a história da Vó Miracy é, sobretudo, um privilégio para aqueles que compartilham deste sentimento táo bonito quanto inegociável: a paixáo pelas cinco estrelas. "Estrela Centenária" também é um presente aos nove milhóes de cruzeirenses espalhados pelo mundo. Eles, de alguma maneira, se reconheceráo nessa senhora que é testemunha de todas as glórias do Gigante de Minas.



Vó Miracy é uma das tantas personagens que tëm no Cruzeiro um sentido de vida, sinônimo de uma existência centenária colorida com as cores do clube mais popular e vitorioso de Minas Gerais.



Crédito das fotos: Leo Souza/Coletivo 1921

O coletivo



Formado por profissionais da comunicação e do audiovisual, o Coletivo, fundado no fim de 2016, dedica-se a registrar e a documentar histórias da torcida cruzeirense. Para o grupo, formado por Bruno Mateus, Guilheme Piu, Gustavo Bueno, Gustavo Nolasco e Leo Souza, o maior patrimônio de um clube de futebol são seus torcedores, suas histórias e suas memórias.



Em 2019, o Coletivo 1921 conquistou dois prêmios inéditos, no que se trata de produções cinematográficas que tenham o Cruzeiro e sua torcida como temática. O filme "Azul Escuro", que conta a história de um cruzeirense que vive na Floresta Amazônica, foi o vencedor do Cinefoot, o maior festival de cinema de futebol das Américas. Já o filme "Eterno", que relembra o recorde de público do Mineirão em 1997, foi um dos premiados em Milão/Itália no Sport Movies International Fest Festival (FCTS), considerado a Copa do Mundo do cinema de esportes por reunir filmes exibidos em outros 16 festivais espalhados por cinco continentes.



Redes sociais do Coletivo 1921:

Instagram | https://www.instagram.com/coletivo1921/

Twitter | https://twitter.com/Coletivo1921

ESTRELA CENTENÁRIA | FICHA TÉCNICA

Duração: 5 min

Realização: Coletivo 1921

Direção: Bruno Mateus e Leo Souza

Roteiro: Bruno Mateus

Imagens, montagem e ediçao: Leo Souza

Som direto: Gustavo Bueno

Produção: Guilherme Piu e Gustavo Nolasco

Caricatura: Felipe Soares