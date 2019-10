Aquela máxima do futebol de fazer o chamado “jogo de seis pontos” não vem sendo aplicada no Cruzeiro. Na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o time celeste tem mais dificuldades em enfrentar times que estão brigando para permanecer na Série A do que aqueles que estão no topo da tabela.



O empate em 1 a 1 com o Fortaleza, no Mineirão, no sábado, teve gosto amargo. Além de perder a chance de sair do Z-4, o Cruzeiro parece viver uma “maldição” contra seus adversários diretos. Na quinta-feira pega o Botafogo, às 21h30, no Rio de Janeiro, em outro confronto que envolve um candidato ao rebaixamento.

Por sinal, do Botafogo, 13º colocado, até o Avaí, o lanterna, o Cruzeiro só coleciona jogos dramáticos. A torcida chega a empolgar quando a equipe vence Corinthians e São Paulo, como aconteceu nas últimas rodadas, mas aí vem um vizinho de tabela e joga um banho de água fria nos ânimos.



Pedra no sapato



Alguns times se tornaram verdadeiras “pedras no sapato”, como o Fortaleza, contra quem o Cruzeiro não ganhou este ano, perdendo por 2 a 1, no Castelão, em 12 de junho, pela nona rodada. Nos dois confrontos, quem estava no banco cearense era Rogério Ceni, técnico que passou pela Toca da Raposa neste intervalo.



Após 28 rodadas, o Cruzeiro só conquistou uma vitória – um 1 a 0 suado, sobre o Ceará, no Mineirão, no dia 1º de maio – diante de sete times que brigam para não cair. Além de Ceará, Fortaleza, Botafogo e Avaí, completam a lista Fluminense, Chapecoense e CSA. Foram sete empates e três derrotas.



O Cruzeiro sofreu dois revezes na mesma semana, contra Fluminense, fora de casa, por 4 a 1, na quinta rodada, e Chapecoense, por 2 a 1, no Mineirão, na sexta. No jogo de volta diante dos cariocas, 0 a 0, na 24ª rodada. Contra os catarinenses, na Arena Condá, em Chapecó, empate de 1 a 1, na 25ª rodada.



Uma vitória



Além de Fortaleza, Chapecoense e Fluminense, a Raposa também enfrentou duas vezes o Ceará no Campeonato Brasileiro. Após vencer no primeiro turno, decepcionou ao ficar no empate de 0 a 0, no Castelão, pela 21ª rodada. Foi a partida que decretou a queda de Ceni do comando celeste.



Depois de enfrentar o Botafogo, o Cruzeiro pega, na sequência, Bahia, no Mineirão, Athletico Paranaense, na Arena da Baixada, e Atlético, no Mineirão. Só na 33ª rodada enfrentará novamente um dos sete “de <TB>baixo”, no caso o Avaí, em Belo Horizonte. No primeiro turno, em Florianópolis, os dois times empataram em 2 a 2.