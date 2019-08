A mudança no comando técnico em um time pode mexer com o lado anímico dos jogadores e dar o chamado “choque” no elenco. Este é o espírito que o torcedor do Cruzeiro espera no primeiro jogo de Rogério Ceni como treinador do clube contra o Santos, neste domingo, às 16h, no Mineirão.



Mas será que essa troca de comandante costuma ter resultados positivos nas estreias dos treinadores? O Hoje em Dia fez um levantamento das mudanças de técnicos do Cruzeiro no meio da temporada nos últimos 15 anos.



O retrospecto dos primeiros jogos dos comandantes apresenta seis vitórias, quatro empates e quatro derrotas - aproveitamento de 52%. O levantamento não considera os jogos realizados por técnicos interinos e por treinadores que começaram a temporada.



Invicto no Mineirão



Os números dos treinadores debutantes no Gigante da Pampulha são animadores – são cinco vitórias e um empate.



Em 2004, Emerson Leão começou bem na Raposa com uma vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo, no Gigante da Pampulha. Mas o treinador acabou entrando em atrito com alguns jogadores e foi demitido na mesma temporada.



No ano seguinte, Paulo César Gusmão voltava ao Cruzeiro no lugar de Levir Culpi. O primeiro jogo foi com triunfo por 2 a 1 no clássico contra o Atlético. Em 2010, Joel Santana conseguiu estrear com o mesmo placar contra o Coritiba.



Em 2015, Vanderlei Luxemburgo, que retornava ao clube com status do comandante da Tríplice Coroa de 2003, derrotou o Flamengo por 1 a 0. Mas Luxa não conseguiu repetir o sucesso da primeira passagem e acabou demitido no mesmo ano. Mano Menezes foi o substituto e iniciou o trabalho na Raposa com goleada sobre o Figueirense por 5 a 1.



O único treinador que chegou ao Cruzeiro no decorrer da temporada e não conseguiu estrear com vitória no Mineirão foi o português Paulo Bento. Em 2016, o duelo contra o Figueira terminou empatado em 2 a 2.



Derrotas para o Santos



Dois treinadores estrearam no comando técnico do Cruzeiro contra o Peixe, adversário deste domingo, na Era dos Pontos Corridos, e os resultados foram negativos. Em 2006, Oswaldo de Oliveira começou o trabalho na Raposa com derrota para o Santos por 2 a 0, na Vila Belmiro.



O adversário, o estádio e o placar se repetiram em 2016 na partida que marcou o retorno de Mano Menezes ao time celeste.

Confira as estreias dos técnicos no meio da temporada nos últimos 15 anos

2004

Emerson Leão: Cruzeiro 2 x 1 São Paulo – Mineirão

Marco Aurélio: Vitória 3 x 2 Cruzeiro – Barradão



2005

Paulo César Gusmão: Cruzeiro 2 x 1 Atlético – Mineirão



2006

Oswaldo de Oliveira: Santos 2 x 0 Cruzeiro – Vila Belmiro



2007

Dorival Júnior: Fluminense 2 x 2 Cruzeiro – Maracanã



2010

Cuca: Atlético-PR 0 x 2 Cruzeiro – Arena da Baixada



2011

Joel Santana:Cruzeiro 2 x 1 Coritiba – Mineirão



Emerson Ávila: Palmeiras 1 x 1 Cruzeiro – Pacaembu



Vágner Mancini: Grêmio 2 x 0 Cruzeiro – Olímpico

2012

Celso Roth: Cruzeiro 0 x 0 Atlético-GO – Parque do Sabiá



2015

Vanderlei Luxemburgo: Cruzeiro 1 x 0 Flamengo - Mineirão

Mano Menezes: Cruzeiro 5 x 1 Figueirense – Mineirão



2016

Paulo Bento: Cruzeiro 2 x 2 Figueirense - Mineirão

Mano Menezes: Santos 2 x 0 Cruzeiro – Vila Belmiro