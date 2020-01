Foi no sufoco, mas faz parte do processo de evolução do time. Foi desta forma que os jogadores do Cruzeiro analisaram a vitória por 1 a 0 sobre o Villa Nova, nesta terça-feira (28), no Mineirão, pela terceira rodada do Campeonato Mineiro.



“Essa vitória foi importante para a continuação do campeonato. Agora é seguir trabalhando firme para o próximo jogo. É focar nos erros e fazer um bom jogo no domingo (contra o Tupynambás, em Juiz de Fora, às 19h)”, analisou o volante Adriano, que fez apenas sua segunda partida no time principal da Raposa.



Para o meia Maurício, o time só chegou à vitória sobre o Villa por causa da persistência. “Acho que um dos grandes motivos (da vitória) foi a força de vontade. A gente não desistiu em momento algum, pois sabia que poderia fazer o gol em algum momento”, destacou.



O zagueiro Léo reforçou que as dificuldades encontradas contra o Villa Nova são algo natural para um time em reconstrução e repleto de garotos.



“Tivemos alguns lances para poder construir. Os jogos serão desta maneira. Nos duelos de dificuldade, a gente vai evoluindo como equipe, sabendo que tem muita coisa para melhorar e construir”, ressaltou o capitão cruzeirense.