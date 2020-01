Ex-jogador do Cruzeiro, o volante Augusto Recife foi homenageado pela diretoria Raposa antes do jogo contra o Villa Nova. O interlocutor de futebol do time celeste, Carlos Ferreira, entregou a camisa estrelada de número 5 para o atleta de 36 anos, que hoje devende as cores do Leão do Bonfim.



Pelo Cruzeiro, Augusto Recife disputou 192 jogos e marcou três gols. O volante foi titular de um dos maiores times da história da Raposa – equipe que conquistou a Tríplice Coroa (Campeonato Mineiro, Copa do Brasil e Brasileiro) em 2003.



Revelado e identificado elo Cruzeiro, Recife lamentou o momento vivido pelo clube, que disputara pela primeira vez a Série B do Brasileirão.



“Foi o clube onde nasci, comecei a jogar nas categorias de base, comecei a jogar profissionalmente aqui. A gente fica triste, mas, ao mesmo tempo, esperançoso. Fica na torcida para o Cruzeiro dar a volta por cima e trilhar novos caminhos e novos rumos para que possa conquistar grandes títulos como sempre conquistou", destacou.