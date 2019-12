Seis meses parado. Assim Adilson Batista definiu o tempo que Robinho ficará fora dos gramados após a lesão no jogo contra o Grêmio, nesta quinta-feira (05), em Porto Alegre. O jogador deixou a Arena do Grêmio de muletas.



O chefe do departamento médico do Cruzeiro, Sérgio Campolina, comentou a gravidade da lesão do atleta. “Robinho sofreu uma entorse no joelho. No primeiro exame teve uma lesão no ligamento. Está inchado, e temos que ver se há outra lesão associada”, destacou.



Além de Egídio, Ariel Cabrel e Edilson, suspensos, o armador também será desfalque da Raposa no "jogo da vida" contra o Palmeiras, domingo (8), no Mineirão.



A lesão



Foi uma cena forte. Robinho deixou o campo na maca depois de uma dividida com o goleiro Paulo Victor aos 12 minutos da etapa final. O placar apontava 0 a 0 e, como Adilson Batista já tinha queimado as três substituições, a Raposa teve que jogar o restante do duelo com um jogador a menos.



A ausência de Robinho custou caro. O Grêmio se aproveitou da superioridade numérica e marcou duas vezes, com Ferreirinha, aos 21, e Pepê, de pênalti, aos 39.