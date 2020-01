Com o objetivo de reduzir drasticamente a folha salarial, o Cruzeiro pode oficializar, nas próximas horas, mais uma saída de atleta. O atacante Sassá deve ser emprestado ao Coritiba até o fim da temporada. A informação da negociação foi antecipada pela ESPN e confirmada pelo Hoje em Dia.



Faltam detalhes para concluir a transferência. A ideia inicial é de que o Coxa arque com, pelo menos, metade do salário do jogador de 26 anos. Se a saída de Sassá se concretizar, o Cruzeiro terá confirmado como centroavante o garoto Vinícius Popó e Judivan, que retornou de empréstimo do Paraná. O clube espera definir nesta semana a situação de Fred, que ainda não acertou o reajuste salarial para continuar no time celeste.



Sassá chegou ao Cruzeiro em junho de 2017, ainda na gestão do ex-presidente Gilvan de Pinho Tavares. Na Raposa, o centroavante nunca conseguiu se firmar como titular absoluto. O jogador marcou 20 gols pelo clube em 80 jogos e conquistou uma Copa do Brasil (2018) e dois Estaduais (2018-2019).



Saídas



Já deixaram o Cruzeiro os laterais Egídio (Fluminense) e Dodô (sem clube), os volantes Jadson (Bahia) e Henrique (Fluminense),o meia Marquinhos Gabriel (Athletico-PR) e o atacante Joel (Marítimo, de Portugal). Fabrício Bruno, Éderson, Thiago Neves e David acionaram o clube na Justiça. Ezequiel e Pedro Rocha não tiveram contratos de empréstimo renovados.

O clube, mergulhado em dívidas e sem dinheiro em caixa, ainda precisa definir também a situação de alguns medalhões, como Fábio, Dedé, Rodriguinho e Fred.