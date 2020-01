O lateral-esquerdo Dodô não faz parte dos planos do Cruzeiro para 2020. A diretoria celeste comunicou à Sampdória, da Itália, que que não vai exercer a cláusula de compra jogador.



Mas a decisão pode render novos capítulos. Pelo contrato firmado, a Raposa teria que adquirir o atleta se ele atuasse em três partidas do Campeonato Brasileiro do ano passado e o clube fizesse 15 pontos na competição. Mesmo atingindo as condições com facilidade, o Cruzeiro não efetuará o pagamento de 300 mil euros – aproximadamente R$ 1,3 milhão.

Contratado para ser uma sombra de Egídio, que se mostrou irregular na temporada passada, Dodô não conseguiu se firmar na Raposa. Ao todo, atuou em 28 partidas, mas não teve nenhuma grande sequência como titular.

Com a saída, o técnico Adilson Batista conta agora apenas com o jovem Rafael Santos para a lateral esquerda.

Matéria em atualização!