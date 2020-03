Um time sem criatividade, inoperante e que não evolui. Este é o retrato do momento do Cruzeiro, que conheceu mais uma derrota neste domingo (15). A Raposa perdeu para o Coimbra, por 1 a 0, no Independência, e se complicou na tabela do Campeonato Mineiro.



Com o resultado, o time celeste está na quinta colocação com 14 pontos, três a menos que a Caldense, quarta colocada. A situação do técnico Adilson Batista, que esteve perto de ser demitido na última quinta-feira (12), também está ficando insustentável. O Cruzeiro tem apenas uma vitória nos últimos nove jogos.



Já o Coimbra, que conseguiu o primeiro triunfo na história da elite do Campeonato Mineiro, ganhou um respiro na luta contra o rebaixamento. Com 7 pontos, três a mais que o Villa Nova, a equipe comandada por Diogo Giacomini é agora a décima colocada.



O jogo



O técnico Adilson Batista deixou o meio-campo mais encorpado com os experientes Jean e Ariel Cabral. Mas não adiantou, já que a Raposa continuou mostrando os mesmos erros dos jogos anteriores.



O primeiro chute do Cruzeiro demorou. Aconteceu apenas aos 38 minutos, com Maurício, depois de uma dividida com o goleiro Glaycon.

Na etapa final, Marcelo Moreno, que estava sendo poupado, entrou no lugar de Thiago. O boliviano deu mais movimentação ao ataque celeste, mas a Raposa errava em demasia o último passe.



Quando o Cruzeiro parecia ter acordado no jogo, a partir dos 30 minutos do segundo tempo, um castigo. O Coimbra marcou o gol da vitória em uma cobrança de falta de Vitor Hugo. A bola ainda desviou em Everton Felipe, tirando qualquer chance de reação do goleiro Fábio.



As vaias não aconteceram porque a partida foi realizada com os portões fechadas por conta da medida de prevenção contra o coronavírus. Mas o Cruzeiro foi digno de muitas reclamações dos torcedores.

FICHA TÉCNICA



CRUZEIRO 0 X 1 COIMBRA



MOTIVO: 9ª rodada da fase classificatória do Campeonato Mineiro

LOCAL: Estádio Independência

CIDADE: Belo Horizonte

ARBITRAGEM: Wanderson Alves de Souza, auxiliado por Augusto Magno de Ramos e Rodney Faria Lima

CARTÕES AMARELOS: Ariel Cabral, Thiago, Maurício, Jadsom e Marllon (Cruzeiro); Carciano, Diogo Henrique e Lucas Pinheiro (Coimbra)

GOL: Vítor Hugo, aos 39 minutos do segundo tempo



Cruzeiro

Fábio; Jadsom, Ramon, Marllon e Rafael Santos; Ariel Cabral, Jean (Judivan), Maurício e Everton Felipe; Thiago (Marcelo Moreno) e Alexandre Jesus (Jhonata Robert)

Técnico: Adilson Batista



Coimbra

Glaycon; Vitor Hugo, Diogo Henrique, Carciano e Lucas Hipólito; Lucas Pinheiro, Ralph, Thomás e Daniel; Igor Oliveira (João Vitor) e Ribeiro (Bádio)

Técnico: Diogo Giacomini