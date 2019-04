A ansiedade da torcida do Cruzeiro pela estreia do atacante Pedro Rocha, que foi emprestado ao time celeste até o fim da temporada, foi freada pelo técnico Mano Menezes. O treinador não quis antecipar uma data de estreia do jogador, que custou R$ 3,2 milhões, mas só fez o último jogo completo na temporada passada.

Como não teve muitas chances no Spartak Moscou, da Rússia, Rocha demanda cuidados médicos e físicos para que a estreia não o comprometa. Por isso, o treinador do Cruzeiro pregou cautela, indicando que a China Azul precisa ter paciência se quiser vê-lo jogando em breve.

"Ele jogou os últimos 90 minutos em 2018. Ele vem jogando as últimas entradas em campo, 22 minutos, 18 minutos, 19 minutos. A gente não tira as coisas do nada. Eu não acordo de manhã, achando que vou escalar esse aqui, outro aqui", comentou o treinador logo após a vitória sobre o América, no último sábado (6).

Inscrito para o Campeonato Mineiro, Pedro Rocha disse na apresentação que já tinha condições de jogar. Na Libertadores, só pode ser inscrito na fase de mata-mata. Por isso, Mano espera que, primeiro, o atacante esteja 100% fisicamente para estrear.

Na ânsia de colocar em campo, você coloca sem as condições ideais. E as primeiras impressões são importantes. Eu penso assim. Então, não conversei com ele ainda. Mas vai ser nesse tom. Vai jogar quando tiver que jogar, quando estiver bem. Temos um grupo de qualidade, que respeitamos muito.

A última vez que Pedro Rocha entrou em campo foi no dia 7 de março, na vitória do Spartak sobre o FK Ural por 1 a 0 pelas quartas de final da Copa da Rússia. Ele entrou aos 20 minutos do segundo tempo.

Como o Cruzeiro agora joga as finais do Mineiro e a fase de grupo da Libertadores — Pedo Rocha não pode atuar na competição continental — a expectativa é que ele estreie apenas no Campeonato Brasileiro. A Raposa estreia no dia 27, às 21h, no Maracanã, contra o Flamengo.

Leia Mais:

Contrato do filho de Ronaldinho Gaúcho com o Cruzeiro é destaque em jornal inglês

Mano Menezes diz que 'resguardou' Cruzeiro no Mineiro para evitar desgaste

Cruzeiro e Atlético fazem 50º clássico pela final estadual domingo, no Mineirão