Quem é o companheiro do capitão Henrique no meio-campo do Cruzeiro? A pergunta é difícil de ser respondida até mesmo pelo técnico Mano Menezes, que ainda não achou o dono da posição de segundo volante no time. Lucas Romero, Lucas Silva, Ariel Cabral e Jadson foram utilizados no setor, mas nenhum conseguiu se firmar no time titular.

Com Romero deslocado para a lateral direita, Ariel Cabral foi um dos volantes utilizados por Mano Menezes no empate contra o São Paulo por 1 a 1, no último domingo (02), pelo Campeonato Brasileiro. A tendência é que para o duelo contra o Fluminense, nesta quarta-feira (05), no Mineirão, pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, Ariel comece jogando novamente.



Confira os números dos volantes que ltentam ser titular ao lado de Henrique nesta temporada:

22 jogos – 1828 minutos

Lucas Romero é o atleta que teve maior sequência jogando ao lado de Henrique. Quando o capitão não atua, o argentino é quem, costumeiramente, faz a função de primeiro volante. O jogador também atuou alguns minutos na lateral direita, como nos dois últimos jogos do Brasileirão (contra Chapecoense e São Paulo).

17 jogos – 959 minutos



Lucas Silva não conseguiu ter uma grande sequência atuando ao lado de Henrique. Apesar disso, o jogador foi o segundo jogador que teve mais oportunidades atuando no setor. O volante pode deixar o Cruzeiro no final deste mês, quando termina o contrato de empréstimo com o Real Madrid.

12 jogos – 614 minutos



Ariel Cabral chegou ao clube em 2015 e convive com altos e baixos na Raposa. O volante perdeu espaço nesta temporada e corre por fora na disputa por uma vaga no time titular. Com a possível saída de Lucas Silva, Ariel pode ter mais oportunidades.