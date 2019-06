Após o empate em 1 a 1 fora de casa diante do São Paulo, neste domingo (2), o técnico Mano Menezes classificou como positivo o resultado conseguido no Pacaembu. Entretanto, para ele, o pênalti não marcado pode ter impedido a vitória tão esperada pelos torcedores do Cruzeiro, que não vence há seis partidas e vive uma crise tanto nos gramados quanto fora, com diversas denúncias envolvendo a direção do time.

"(O que impediu a vitória) pode ter sido o pênalti não marcado, esse que todo mundo acha que foi pênalti, bem semelhante ao que foi marcado contra a gente pro Ceará, quando a bola bateu no Romero. Mas, independente disso, o que nos deixa satisfeitos hoje (domingo) é o fato do Cruzeiro ter voltado a ser Cruzeiro. Acho que demos uma resposta para o torcedor, fizemos uma partida muito boa, merecíamos ter vencido, foram 12 oportunidades de gol, fizemos um e poderíamos ter feito mais. Por isso, vamos sair daqui com a indignação gostosa de que poderíamos ter vencido", disse o treinador após a partida.

Ainda de acordo com Menezes, entre os fatores positivos a se anotar no jogo está a volta do bom posicionamento dos jogadores durante a partida. "Voltamos a criar oportunidades, como já viemos fazendo nos últimos três jogos. Se seguirmos com esse rendimento, logo logo estaremos em outro lugar na tabela, que é onde todos esperavam que a gente estivesse", completou.

O comandante ainda foi questionado na entrevista coletiva sobre o gol sofrido aos 14 minutos do primeiro tempo, quando, em um contra-ataque rápido, o atacante tricolor Alexandre Pato passou nas costas dos zagueiros e recebeu a bola do lateral esquerdo Reinaldo já cara-a-cara com o goleiro Fábio, que não teve chance de defesa.

"Trabalhamos bastante para corrigir esse tipo de falha, mas tomamos um gol que, para os nossos padrões, não podemos oferecer este tipo de oportunidade. Nós já melhoramos muito e vamos continuar melhorando para ser aquele Cruzeiro que toma poucos gols, mas que também faz gols pela qualidade dos seus jogadores", concluiu o treinador.

Leia mais:

Com golaço de falta de Thiago Neves, Cruzeiro busca empate contra o São Paulo e escapa do Z4

Lucas Romero sobre lance de Marquinhos Gabriel: 'a gente tem que tentar procurar o melhor colocado'

Após três derrotas seguidas, Cruzeiro tenta reagir contra o São Paulo no Pacaembu